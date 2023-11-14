Названы лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в 2023 году — Finance.ua

Названы лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в 2023 году
Британские эксперты назвали самые лучшие автомобили с пробегом в каждом сегменте. Эти модели во многом превосходят своих конкурентов.
Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
На вторичном рынке доступно множество автомобилей, но далеко не все из них отвечают всем требованиям современного водителя. Эксперты решили упростить подбор подержанных автомобилей, выделив лучшую модель для каждой категории.
В рейтинг вошли 9 автомобилей с пробегом, на которые стоит обратить внимание. Эксперты выделили их главные преимущества.
Лучшие подержанные автомобили, которые можно купить в 2023 году:
Лучший б/у хэтчбек Honda Jazz
Годы выпуска: 2020 — наше время
Несмотря на компактные габариты, у Honda Jazz очень просторный и практичный интерьер. Также это экономичная модель с низким расходом топлива. Еще одно преимущество хэтчбека — низкие эксплуатационные расходы.
Лучший подержанный автомобиль бизнес-класса — BMW 3 Series
Годы выпуска: 2019 — наше время
BMW 3 Series объединяет спортивность и премиальность. Седан отличается приятной управляемостью и стильным дизайном. Также на выбор доступно большое количество комплектаций.
Лучший б/у универсал — Volkswagen Passat Estate
Годы выпуска: 2015 — наше время
Volkswagen Passat Estate отвечает всем требованиям современного универсала — большой багажник, практичный интерьер и комфортная подвеска. Кроме этого модель имеет неплохую динамику разгона, а также низкий расход топлива.
Лучший подержанный кроссовер — Ford Puma
Годы выпуска: 2019 — наше время
Ford Puma предлагает низкий расход топлива и практичный интерьер. Также этот кроссовер отличается приятной управляемостью и стильным дизайном. Еще одним преимуществом модели является огромный ассортимент силовых установок.
Лучший б/у 7-местный автомобиль — Peugeot 5008
Годы выпуска: 2017 — наше время
Peugeot 5008 обладает приятной управляемостью, стильным дизайном и практичным интерьером. Это отличный семейный автомобиль, который справится со многими задачами.
Лучший подержанный электромобиль — Tesla Model 3
Годы выпуска: 2019 — наше время
Tesla Model 3 является одним из популярнейших электромобилей в мире. Модель предлагает просторный интерьер, приятную управляемость и большой запас хода. Также электрокар быстрее многих конкурентов с ДВС.
Лучший б/у гибридный автомобиль — BMW 330e
Годы выпуска: 2019 — наше время
BMW 3 Series — отличный автомобиль, но 330e добавляет ко всем преимуществам модели очень низкий расход топлива. Этот седан можно подзарядить на зарядной станции. Еще одним плюсом авто является просторный интерьер.
Лучший подержанный спорткар — Audi TT
Годы выпуска: 2014 — 2023
Audi TT является одним из лучших спортивных автомобилей, которые можно купить на вторичном рынке. Это стильный автомобиль с отточенной управляемостью и мощным двигателем. Модель доступна с передним или полным приводом по выбору.
Лучший подержанный автомобиль года — BMW 3 Series
Годы выпуска: 2019 — наше время
BMW 3 Series занял сразу три позиции в этом рейтинге. Эта модель отвечает многим требованиям водителей, а также во многом превосходит конкурентов. Эксперты настоятельно рекомендуют к покупке этот автомобиль.
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