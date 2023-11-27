Причины, почему электромобили вскоре станут намного дешевле — Finance.ua

Причины, почему электромобили вскоре станут намного дешевле
По данным Kelley Blue Book, в сентябре средняя цена электромобиля (BEV) составляла около $50 тыс. Высокие цены — главная причина замедления роста спроса на электромобили, однако в скором времени это может измениться.
Об этом сообщает Укравтопром со ссылкой на Insider.
«К середине этого десятилетия электромобили достигнут паритета цен с бензиновыми автомобилями. Есть три причины, почему BEV становятся доступнее», — говорится в сообщении.
Какие это причины:
Более дешевые аккумуляторы
Самой дорогой частью любого электромобиля является аккумулятор. Goldman Sachs прогнозирует, что к 2025 году цены на батареи упадут на 40%.
Главным фактором этого станет разработка новых классов аккумуляторов, в том числе натриево-ионных, которые более экологичны и экономически эффективнее, чем элементы питания на основе лития.
Больше точек зарядки
Расширение зарядных сетей позволит производителям уделять меньше внимания мощным батареям, что сделает их транспортные средства более легкими и дешевыми в производстве.
Экономия от масштаба
Крупные автопроизводители по-прежнему расширяют свои сборочные линии электромобилей. В долгосрочной перспективе с ростом производства цены будут снижаться.
Также уменьшит себестоимость электромобилей применение инноваций, повышающих эффективность в производственном процессе.
Некоторые компании, такие как Tesla, снижают издержки, меняя способ массового производства своих авто.
Например, внедряют новый процесс под названием «gigacasting» — технология предполагает использование литейных машин для изготовления крупных алюминиевых частей кузова единой деталью. Таким образом, упрощается и ускоряется процесс производства, уменьшая затраты и заводские площади.
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