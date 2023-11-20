Сколько за год проезжают владельцы электромобилей в США — Finance.ua

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Сколько за год проезжают владельцы электромобилей в США

Технологии&Авто
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Сколько за год проезжают владельцы электромобилей в США
Сколько за год проезжают владельцы электромобилей в США
Среднегодовой пробег электромобиля в США примерно в полтора раза меньше пробега автомобиля с ДВС.
К такому выводу пришли аналитики университета Джорджа Вашингтона, проанализировав несколько десятков миллионов объявлений о продаже машин. В то же время наиболее активно эксплуатируемыми электромобилями оказались автомобили марки Tesla.
Среднестатистический американец проезжает на автомобиле с бензиновым мотором (с учетом гибридных машин) 18,7 тысячи километров в год. Владелец электромобиля наматывает за тот же период в среднем 11,5 тысячи километров. В сегменте кроссоверов и внедорожников разрыв немного меньше — 20,8 тысячи километров против 17 тысяч.

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Электромобили Tesla в среднем проезжают в год по 14,1 тысячи километров, тогда как остальные — примерно 10 тысяч.
Аналитики считают, что такой разрыв связан с тем, что электромобили, как правило, покупаются как второй или вспомогательный автомобиль в семью. Также относительно небольшие среднегодовые пробеги электромобилей связывают с опасениями их владельцев по поводу дальности хода и недостаточно развитой зарядной инфраструктурой — по сравнению с массивной сетью АЗС для топливных авто. Все эти факторы, как опасаются исследователи, могут снизить положительное влияние электрического транспорта на экологию, поскольку он масштабируется с ростом активности эксплуатации таких машин.
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«Люди часто предполагают, что покупка электромобиля полезна для окружающей среды, и, как правило, так и есть, но последствия масштабируются с увеличением пробега. Наше исследование показывает, что нынешнее поколение владельцев электромобилей не использует свои автомобили так часто, как владельцы автомобилей с бензиновым двигателем. Для максимального эффекта нам нужны водители с самым большим пробегом за рулем электромобилей, а не водители с небольшим пробегом», — говорит Джон Хелвестон, соавтор исследования и сотрудник университета Джорджа Вашингтона.
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По материалам:
uamotors
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