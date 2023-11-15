В каких регионах украинцы покупают электромобили чаще всего — Finance.ua

В каких регионах украинцы покупают электромобили чаще всего Сегодня 19:02 — Личные финансы

В каких регионах украинцы покупают электромобили чаще всего

В октябре больше всего электрокаров купили во Львовской области. Среди новых электромобилей популярным был Volkswagen ID.4.

Об этом сообщает «Укравтопром».

«В октябре украинский автопарк пополнили 4493 машины на аккумуляторных источниках питания (BEV)», — сказано в сообщении.

Наибольшие показатели по регистрациям продемонстрировали:

Львовская область — 692 ед. (93% б/у);

Киев — 554 ед. (61% б/у);

Днепропетровская обл. — 348 ед. (78% б/у);

Киевская обл. — 299 ед. (66% б/у);

Винницкая обл. — 280 ед (88% подержанные).

В части новых авто самым популярным электромобилем на этих рынках остается Volkswagen ID.4.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

Volkswagen e-Golf — на Львовщине;

Tesla Model 3 — в Киеве и области;

Nissan Leaf — в Днепропетровской и Винницкой областях.

Мировой рынок электромобилей в сентябре с начала года вырос на 34%. Продажи электромобилей в крупнейшем автомобильном рынке мира — Китае — выросли на 29%. Также продажи электромобилей выросли на 26% на европейских рынках.

Ранее Укравтопром сообщал , что основная масса зарегистрированных за октябрь электромобилей — легковые авто — 4417 шт. (новых — 851 шт., б/у — 3566 шт.). А из 76 коммерческих электромобилей новыми были всего 10 авто.

Среди впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей традиционно лидирует Nissan Leaf — 573 ед. Далее следуют Tesla Model 3 — 442 ед. и Volkswagen e-Golf — 405 ед. Также в топ-5 Tesla Model Y — 255 ед. и Renault Zoe — 201 ед.

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