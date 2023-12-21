Рейтинг самых популярных новых электромобилей в Украине: что покупали в ноябре — Finance.ua

Рейтинг самых популярных новых электромобилей в Украине: что покупали в ноябре Сегодня 21:05 — Технологии&Авто

Рейтинг самых популярных новых электромобилей в Украине: что покупали в ноябре

Спрос на легковушки, которым вовсе не требуется ископаемое топливо, в Украине постоянно растет с самого начала 2023 года. По итогам февраля купили 2299 электромобилей — на 255 больше, чем в январе. Конечно, статус новых тогда имели менее четырехсот «электричек», но по итогам ноября их количество выросло более чем вдвое — до 836 новых электромобилей, в то время как общий объем этого сегмента рынка (вместе с подержанными) достиг существенных 6224 электроавто.

Об этом пишут аналитики портала auto.ria.

Интересно, что непреклонности украинских сторонников электромобильности не помешало даже повышение цены на электроэнергию: с начала лета она составила 2,64 грн за киловатт-час для бытовых потребителей (со скидкой 50% в случае наличия счетчика с «ночным тарифом»), поэтому стоимость услуг коммерческих скоростных зарядных станций вскоре подскочила в среднем до 13 гривен за киловатт (в зависимости от оператора услуги и мощности зарядных устройств).

Больше урона спросу на новые электромобили может нанести блокада украинской границы польскими перевозчиками: определенные осложнения с поставкой и поддержкой количества предложений в конце года испытывают и официальные, и независимые автоимпортеры. Одним из последствий такой «деформации наличия» может быть активизация продаж «электричек» не слишком популярных брендов на фоне существенного замедления привычных фаворитов.

Наибольшую динамику по итогам ноября продемонстрировал бренд BYD: мощный китайский производитель электрических легковушек и коммунального транспорта не представлен в Украине официально, но усилиями частных импортеров три из его моделей в прошлом месяце поднялись в перечне самых популярных, а кроссовер Song Plus со 183-сильным двигателем и заявленным запасом хода на одном заряде в пределах 500 км, прибавив три с лишним десятка машин к результату октября, присоединился к пятерке лидеров.

Рейтинг электромобилей, которые пользовались самым большим спросом в Украине

1. Volkswagen ID.4: 295 новых авто (-59);

2. Toyota bZ4x: 67 новых авто (+3);

3. Honda e: Ns1: 50 новых авто (+11);

4. BYD Song Plus: 49 новых авто (+32);

5. Volkswagen ID.6: 48 новых авто (+3);

6. Honda e: Np1: 27 новых авто (+6);

6. MG 4: 27 новых авто (+10);

7. BYD Yuan Plus: 23 новых авто (+8);

8. Audi Q4: 18 новых авто (-6);

8. Nissan Ariya: 18 новых авто (+14);

9. Volvo C40 Recharge: 13 новых авто (+4);

10. Audi Q8 e-tron: 12 новых авто (-10);

11. Zeekr 001: 10 новых авто (-7);

12. BMW i4: 9 новых авто (+3);

12. BYD Seagull: 9 новых авто (+7);

12. Lexus RZ: 9 новых авто (+8);

12. MG Marvel R: 9 новых авто (0).

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