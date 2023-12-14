Мировые продажи электромобилей выросли на 20% — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировые продажи электромобилей выросли на 20%

Технологии&Авто
15
Мировые продажи электромобилей выросли на 20%
Мировые продажи электромобилей выросли на 20%
Мировые продажи авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) и плагин-гибридных электромобилей (BEV) обновили ежемесячный рекорд.
Об этом сообщает компания Rho Motion, которая занимается исследованием рынка, пишет Reuters.
В ноябре этого года продажи электромобилей в мире составили 1,4 млн единиц. Это на 20% больше по сравнению с ноябрем прошлого года — тогда продажи оценивались на уровне 1,1 млн единиц.
Читайте также
В Rho Motion объясняют это тем, что сильный рост в Северной Америке и Китае компенсировал более низкие продажи в Европе.
«Продажи продолжают расти, несмотря на многие негативные настроения на рынке, и мы ожидаем, что продажи останутся высокими в декабре», — добавили в компании.
По информации Rho Motion, в ноябре 70% продаж электромобилей в мире приходилось на BEV, а остальные 30% - на PHEV. В Китае продажи выросли на 25%, а в США и Канаде — на 43%. В Европе же этот показатель уменьшился на 3%.
Читайте также
Напомним, по данным Kelley Blue Book, в сентябре средняя цена электромобиля (BEV) составляла около $50 тыс. Высокие цены являются главной причиной замедления роста спроса на электромобили, однако в скором времени это может измениться.
В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.