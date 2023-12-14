Мировые продажи электромобилей выросли на 20% — Finance.ua

Мировые продажи электромобилей выросли на 20% Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

Мировые продажи электромобилей выросли на 20%

Мировые продажи авто на аккумуляторных источниках питания (BEV) и плагин-гибридных электромобилей (BEV) обновили ежемесячный рекорд.

Об этом сообщает компания Rho Motion, которая занимается исследованием рынка, пишет Reuters

В ноябре этого года продажи электромобилей в мире составили 1,4 млн единиц. Это на 20% больше по сравнению с ноябрем прошлого года — тогда продажи оценивались на уровне 1,1 млн единиц.

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В Rho Motion объясняют это тем, что сильный рост в Северной Америке и Китае компенсировал более низкие продажи в Европе.

«Продажи продолжают расти, несмотря на многие негативные настроения на рынке, и мы ожидаем, что продажи останутся высокими в декабре», — добавили в компании.

По информации Rho Motion, в ноябре 70% продаж электромобилей в мире приходилось на BEV, а остальные 30% - на PHEV. В Китае продажи выросли на 25%, а в США и Канаде — на 43%. В Европе же этот показатель уменьшился на 3%.

Напомним, по данным Kelley Blue Book, в сентябре средняя цена электромобиля (BEV) составляла около $50 тыс. Высокие цены являются главной причиной замедления роста спроса на электромобили, однако в скором времени это может измениться.

В ноябре украинский автопарк пополнили 4316 автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это почти втрое, чем в прошлом году. По сравнению с октябрем 2023 г. рынок снизился на 4%.

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