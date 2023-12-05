Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы — Finance.ua

Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы Сегодня 19:00 — Личные финансы

Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы

Самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Моторные предпочтения ноября:

дизельные автомобили, по сравнению с октябрем, увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%;

на 0,5 процентного пункта (п.п.) уменьшился сегмент гибридов — до 18,5%;

доля электромобилей осталась на прежнем уровне — 15%;

сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5 п.п., в ноябре на такие авто пришлось менее 1 процента рынка.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

бензиновые авто — Renault Duster;

дизельные — Renault Duster;

гибридные — Nissan Qashqai;

электро — Volkswagen ID.4;

авто с ГБО — Hyundai Tucson.

Напомним, за ноябрь 2023 года украинцы приобрели 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них были кроссоверами. В десятку моделей-лидеров авторынка Украины попали только кроссоверы и внедорожники. На эти авто пришлось 34% всех продаж в ноябре.

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