Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы — Finance.ua
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Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы

Личные финансы
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Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы
Гибриды, электромобили, с бензиновыми двигателями: какие авто выбирают украинцы
Самыми популярными на отечественном рынке новых легковых автомобилей остаются модели с бензиновыми двигателями. В ноябре, как и в прошлом месяце, они охватили 45% продаж новых авто.
Об этом сообщает «Укравтопром».

Моторные предпочтения ноября:

  • дизельные автомобили, по сравнению с октябрем, увеличили свою рыночную долю с 20% до 21%;
  • на 0,5 процентного пункта (п.п.) уменьшился сегмент гибридов — до 18,5%;
  • доля электромобилей осталась на прежнем уровне — 15%;
  • сегмент автомобилей с ГБО уменьшился на 0,5 п.п., в ноябре на такие авто пришлось менее 1 процента рынка.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

  • бензиновые авто — Renault Duster;
  • дизельные — Renault Duster;
  • гибридные — Nissan Qashqai;
  • электро — Volkswagen ID.4;
  • авто с ГБО — Hyundai Tucson.
Напомним, за ноябрь 2023 года украинцы приобрели 5,4 тыс. новых легковых автомобилей. Подавляющее большинство из них были кроссоверами. В десятку моделей-лидеров авторынка Украины попали только кроссоверы и внедорожники. На эти авто пришлось 34% всех продаж в ноябре.
Отметим, что в Украине автовладельцы обязаны оформлять специальную страховку — автогражданку. Без наличия полиса ОСАГО водителю запрещено управлять транспортным средством. На Finance.ua можно быстро и удобно оформить полис онлайн. Сравните цены и выгодно оформляйте полис по ссылке:

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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