За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое (инфографика) — Finance.ua
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За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое (инфографика)

Технологии&Авто
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В декабре 2023 года украинский автопарк пополнили более 4,6 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что почти втрое больше, чем годом ранее.
Об этом сообщает Укравтопром.
Из этого количества легковых — более 4,5 тыс. и 78 коммерческих.
Всего за весь 2023 год украинцы приобрели 37,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в 2,8 раза больше, по сравнению с 2022 годом. Легковых — более 36,8 тыс. ед, коммерческих — 770 ед.
Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин.
Если в 2022 году в регистрациях BEV доля новых автомобилей составляла 17%, то по итогам прошлого года — почти 20%.
За год украинский рынок электромобилей вырос почти втрое (инфографика)


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Справка Finance.ua:

  • В 2023 году по сравнению с 2022 годом продажи новых легковых автомобилей увеличились на 60,6% до почти 61 тыс. единиц.
  • Среди новых легковых автомобилей в 2023 году наибольшим спросом пользовались машины марки Toyota — 10 197 зарегистрированных автомобилей. На втором месте — легковые автомобили марки Renault (5 790 зарегистрированных автомобилей), третье место в рейтинге занимают автомобили Volkswagen (5 627 авто),
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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