Ryanair запускает четыре новых направления из Польши и Хорватии — Finance.ua
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Ryanair запускает четыре новых направления из Польши и Хорватии

Личные финансы
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Ryanair запускает четыре новых направления из Польши и Хорватии
Ryanair запускает четыре новых направления из Польши и Хорватии
Ирландский лоукостер Ryanair объявил о запуске четырех новых рейсов из Польши и Хорватии весной, рейсы соединят Польшу с Англией и Испанией. Новые направления намечены на март-апрель 2025 года.
Об этом пишет LowcostAvia.
Список новых рейсов:
  • Варшава Шопен — Малага с 30 марта 2025 года, 4 рейса в неделю.
  • Варшава Шопен — Пиза с 30 марта 2025 года, 2 рейса в неделю.
  • Варшава Шопен — Тирана с 31 марта 2025 года, 2 рейса в неделю.
  • Задар — Бари со 2 мая 2025 года, 3 рейса в неделю.
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Билеты можно купить на сайте авиакомпании ryanair.com, а также на сайте kiwi.com.
Напомним, ранее авиакомпания Ryanair изменила свою политику по ручной клади. Теперь за более объемную ручную кладь придется отдать гораздо больше средств.
Также Ryanair планирует к маю 2025 года отказаться от бумажных посадочных талонов и стоек регистрации.

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Кроме того, лоукостер Ryanair анонсировал новые направления, что поможет улучшить связь между странами. Речь идет о новых маршрутах на весенне-летний период 2025 года, которые должны соединить Италию и Грецию с такими странами, как Латвия, Бельгия, Греция, Израиль и Польша.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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