Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь — Finance.ua

Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь Сегодня 09:11 — Мир

Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь

Министерство по защите прав потребителей Испании оштрафовало бюджетные авиакомпании Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian и Volotea на общую сумму 179 млн евро, в том числе за взыскание платы с пассажиров за провоз ручной клади.

Об этом сообщает Reuters

Министерство подтвердило штрафы, объявленные в мае, и отклонило апелляции, поданные компаниями.

В заявлении говорится, что авиакомпании нарушали права клиентов, когда взимали плату за ручную кладь больших размеров, выбор места или распечатку посадочных талонов, а также не разрешали оплату наличными на стойках регистрации или покупать товары на борту.

Суммы штрафов

Ryanair был оштрафован на 108 млн евро,

Vueling — на 39 млн евро,

easyJet — на 29 млн евро,

Norwegian — на 1,6 миллиона евро,

Volotea — на 1,2 млн евро.

Испанская отраслевая группа авиакомпаний ALA обжалует штраф в суде, говорится в отдельном заявлении.

ALA назвала решение министерства «нонсенсом» и заявила, что оно нарушает правила свободного рынка и правила Европейского Союза, и в случае его применения заставит до 50 млн пассажиров платить за услуги, в которых они не нуждаются.

Європейська правда По материалам:

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