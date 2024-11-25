Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь — Finance.ua
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Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь

Мир
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Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь
Испания оштрафовала Ryanair и других лоукостеров за взимание платы за ручную кладь
Министерство по защите прав потребителей Испании оштрафовало бюджетные авиакомпании Ryanair, easyJet, Vueling, Norwegian и Volotea на общую сумму 179 млн евро, в том числе за взыскание платы с пассажиров за провоз ручной клади.
Об этом сообщает Reuters.
Министерство подтвердило штрафы, объявленные в мае, и отклонило апелляции, поданные компаниями.
В заявлении говорится, что авиакомпании нарушали права клиентов, когда взимали плату за ручную кладь больших размеров, выбор места или распечатку посадочных талонов, а также не разрешали оплату наличными на стойках регистрации или покупать товары на борту.

Суммы штрафов

  • Ryanair был оштрафован на 108 млн евро,
  • Vueling — на 39 млн евро,
  • easyJet — на 29 млн евро,
  • Norwegian — на 1,6 миллиона евро,
  • Volotea — на 1,2 млн евро.
Испанская отраслевая группа авиакомпаний ALA обжалует штраф в суде, говорится в отдельном заявлении.
ALA назвала решение министерства «нонсенсом» и заявила, что оно нарушает правила свободного рынка и правила Европейского Союза, и в случае его применения заставит до 50 млн пассажиров платить за услуги, в которых они не нуждаются.
По материалам:
Європейська правда
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