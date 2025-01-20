Ryanair отменяет часть летних рейсов в Испанию — Finance.ua
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Ryanair отменяет часть летних рейсов в Испанию

Личные финансы
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Ryanair отменяет часть летних рейсов в Испанию
Ryanair отменяет часть летних рейсов в Испанию
Ирландская авиакомпания Ryanair планирует сократить полеты в семь региональных аэропортов Испании летом этого года из-за «чрезмерных сборов», установленных государственным оператором аэропортов.
Об этом сообщает Reuters.
Компания объявила о планах снизить пропускную способность на 12 маршрутах на 18%. Это примерно на 800 000 пассажирских мест меньше по сравнению с прошлым летом.

Позиция государственного оператора аэропортов

В Aena заявили, что их средняя плата в размере 10,35 евро с пассажира была одной из самых низких в Европе. Как отмечает оператор, полетная программа Ryanair на это лето будет характеризоваться увеличением количества доступных мест по сравнению с 2024 годом. Это происходит после заметного увеличения на 8,7% операций авиакомпании в испанских аэропортах прошлым летом.

В каких городах сокращают рейсы

Ryanair прекратит свою деятельность в городах Херес и Вальядолид. Также авиакомпания сократит количество рейсов в и из Виго, Сантьяго-де-Компостела, Сарагосы, Сантандера и аэропорта Астурии.
В рамках стратегического шага авиакомпания объявила о планах передислокации имеющихся самолетов и мощностей в такие страны, как Италия, Швеция, Хорватия, Венгрия и Марокко.
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Напомним, ранее авиакомпания Ryanair объявила, что с лета 2025 года отменяет все рейсы из аэропортов Дортмунда, Дрездена и Лейпцига из-за высоких налогов. В общей сложности авиакомпания планирует отменить 22 маршрута из Германии.
Ryanair также объявил о запуске четырех новых рейсов из Польши и Хорватии этой весной, рейсы объединят Польшу с Англией и Испанией. Новые направления запланированы на март-апрель 2025 года.
Портал AirlineRatings.com обнародовал рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира в 2024 году. На первом месте оказался национальный перевозчик Новой Зеландии Air New Zealand.
По материалам:
Finance.ua
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