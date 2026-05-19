РРО: какие документы необходимо хранить

Как сообщает Налоговая служба, субъекты хозяйствования, которые используют регистраторы расчетных операций при расчетах в сфере торговли, общественного питания и услуг, должны соблюдать требования по формированию и хранению документов.
Рассказываем, какие документы нужно формировать каждый день.
Каждый рабочий день или в каждую смену, в случае проведения расчетов, субъекты хозяйствования обязаны:
  • создавать фискальные чеки — в бумажной и/или электронной форме;
  • производить контрольные ленты в электронной форме;
  • формировать Z-отчеты по итогам рабочей смены кассира (продавца);

Сколько нужно хранить документы

Контрольные ленты должны храниться в фискальной памяти РРО в течение всего срока эксплуатации установленной производителем, но не менее 7 лет. Исключение предусмотрено только для автоматов по продаже товаров или услуг.
Также законодательство требует хранить непосредственно на месте проведения расчетов:
  • регистрационное удостоверение РРО или его копию;
  • последнюю справку об опломбировании РРО.
Фактически предприниматели должны обеспечить на месте проведения расчетов надлежащее хранение только документов, подтверждающих учет товарных запасов (в предусмотренных законом случаях) и оригинала справки об опломбировании РРО.
«Все документы, касающиеся регистрации и учета РРО, имеются у контролирующего органа (поэтому достаточно их копии), а сформированные ими фискальные отчетные документы хранятся по умолчанию в блоке фискальной памяти и/или сервере контролирующего органа», — говорится в сообщении.
Напомним, с 1 августа 2025 года завершился переходный период, во время которого действовал уменьшенный размер штрафов за нарушение правил применения РРО/ПРРО.
В 2023 году после восстановления права контролирующих органов на полноценное применение штрафных санкций государство временно уменьшило их размер до 25% и 50% для адаптации бизнеса к новым условиям.
По состоянию на январь 2025 года в Украине работали 1,05 млн регистраторов расчетных операций. За год их общее количество выросло на 11%.
  • Наибольшую динамику демонстрируют программные РРО — так называемые кассы в смартфоне: за год их увеличилось на 19%.
  • В то же время, количество классических кассовых аппаратов сократилось на 14%. Сейчас таких РРО осталось чуть более 214 тысяч, и их доля продолжает уменьшаться.
Тренд на рост ПРРО наблюдается с момента их введения в 2020 году. Самый ощутимый скачок произошел в первый год полномасштабной войны, когда государство обязало значительно шире круг ФЛП использовать РРО или ПРРО. Тогда количество программных касс возросло в 1,8 раза всего за год.
По материалам:
Finance.ua
НалогиНалогоплательщики
