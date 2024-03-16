Рискованное и нецелесообразное решение: эксперт о возобновлении авиарейсов в Украине — Finance.ua

Рискованное и нецелесообразное решение: эксперт о возобновлении авиарейсов в Украине Сегодня 06:38 — Казна и Политика

Рискованное и нецелесообразное решение: эксперт о возобновлении авиарейсов в Украине

Во время полномасштабного вторжения открывать авиационное пространство для пассажирских перевозок — рискованное и нецелесообразное решение.

Об этом сказал военный обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о возможности возобновления полетов в Украине для населения.

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«Если мы говорим о Киеве, об открытии аэропортов „Борисполь“ или „Жуляны“, то это рискованная вообще миссия», — подчеркнул он.

Коваленко говорит, что бытует мнение, что открытие аэропорта где-то на территории Украины — элемент демонстрации того, что мы осуществим достаточно эффективное сопротивление российской агрессии.

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«Но с другой стороны — это большая угроза, если мы говорим о Киеве, что могут быть нанесены удары баллистической компонентой. И не только баллистической, это может быть гиперзвуковая компонента, например это ракета «Оникс», которую уже по Киеву пытались использовать, а также Х47/М 2 «Кинжал», — сказал Коваленко.

Эксперт отмечает, что хотя в Киеве и области есть достаточно эффективная, одна из лучших в Европе эшелонированных ПВО, однако это не предусматривает 100% гарантии безопасности.

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Напомним, ранее вице-премьер по восстановлению — министр по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украина официально начала переговоры с регуляторами США и Евросоюза относительно возобновления пассажирских авиаперевозок. Также консультации проходят с администрацией гражданской авиации Израиля.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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