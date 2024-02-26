Украина работает над открытием авиационного пространства — Кубраков
Украина проводит консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности открытия авиационного пространства.
Об этом заявил на Форуме «Украина. Год 2024» Александр Кубраков, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин, территорий и инфраструктуры.
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«Проходят консультации с регуляторами США и ЕС по безопасности. Именно в эти недели мы подаем официальные заявления, оценку рисков», — объяснил ситуацию по идее открыть авиационное пространство Александр Кубраков.
Это сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, заметил он.
«Существует сверхвысокая сложность вопроса обеспечения безопасности в этом случае», — пояснил он.
Сроки называть точно никто не будет, сказал Кубраков.
«Важно, чтобы регуляторы США и ЕС подтвердили наш алгоритм действий», — добавил министр.
Напомним, Украина закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов 24 февраля 2022, в день начала большой войны.
Европейская организация по безопасности аэронавигации (Евроконтроль) в своем прогнозе до 2029 года предсказывает, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, россии, беларуси и Молдовы сохранятся. В документе уточняется, что речь идет о возвращении к привычным маршрутам самолетов.
В июле 2022-го глава Закарпатского облсовета Владимир Чубирко сообщил о планах возобновить регулярные рейсы в аэропорту Ужгорода, но денег на улучшение инфраструктуры аэропорта не выделили.
18 января заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма сообщил, что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова. По его словам, команда изучает опыт Израиля.
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