Кабмин разрешил продажу валюты для оплаты нерегулярных авиаперевозок и подготовки персонала авиакомпании «Украина» — Finance.ua
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Кабмин разрешил продажу валюты для оплаты нерегулярных авиаперевозок и подготовки персонала авиакомпании «Украина»

Казна и Политика
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Кабмин разрешил продажу валюты для оплаты нерегулярных авиаперевозок и подготовки персонала авиакомпании «Украина»
Кабмин разрешил продажу валюты для оплаты нерегулярных авиаперевозок и подготовки персонала авиакомпании «Украина»
Кабинет Министров внес нерегулярные авиационные перевозки, теоретическую и практическую подготовку летного состава государственного авиапредприятия «Украина» в список критических услуг, которые могут импортироваться.
Соответствующие поправки в постановление № 153 от 24 февраля 2022 года «Об отдельных вопросах обеспечения осуществления импорта» внесены согласно постановлению № 203 Кабмина от 23 февраля 2024 года.
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Включение этих услуг в перечень критического импорта позволит закупать валюту для их оплаты.
Кроме того, правительство разрешило оплату участия в выставках SecureX 2024 в Познани 23−25 ​​апреля этого года и Milipol 2024 в Париже в ноябре, а также SHOT Show в Лас-Вегасе в январе 2025 года.
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Как сообщалось, правительство по рекомендации Национального банка сохраняет ограничения на услуги и работы, под импорт которых может закупаться валюта, летом 2022 отказавшись от перечня критического импорта товаров.
Государственное авиапредприятие «Украина» — украинская авиакомпания, основанная в 1997 году для обслуживания высшего руководства государства. Подчинена Государственному управлению делами. Не выполняет регулярные авиаперевозки.
С начала войны воздушное пространство Украины закрыто для гражданских рейсов.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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