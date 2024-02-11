У каких авиакомпаний Европы самые жесткие правила перевозки ручной клади — Finance.ua

У каких авиакомпаний Европы самые жесткие правила перевозки ручной клади Сегодня 11:13 — Личные финансы

У каких авиакомпаний Европы самые жесткие правила перевозки ручной клади

Большинство туристов, отправляясь на отдых, ищут варианты сэкономить. И один из них — бюджетные авиакомпании. Впрочем, довольно часто за привлекательной ценой 15−20 евро за билет скрывается множество других доплат.

Порой доходит до того, что стоимость дополнительного багажа в несколько раз превышает цену самого авиабилета, поэтому путешественники пытаются вместить все свои вещи в одну скромную ручную кладь.

Разумеется, авиакомпании это прекрасно понимают, поэтому вводят все более жесткие требования к ручной клади. Интернет-портал avianews.com изучил, какие авиакомпании в Европе в 2024 году имеют самые жесткие правила провоза ручной клади, и пришел к весьма неожиданным выводам.

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Оказалось, что вверху списка находятся не только лоукостеры типа Ryanair, Wizz Air, easyJet, Norwegian Air Shuttle, Vueling и Volotea, но и традиционные авиакомпании. К примеру, финский национальный авиаперевозчик Finnair имеет более строгие правила, чем Wizz Air или easyJet. Приблизительно такая же ситуация сложилась и с SAS Scandinavian Airlines.

Издание отмечает, что формально авиакомпании объясняют урезание норм ручной клади заботой о пассажирах: так они сокращают время посадки в самолет — меньше вещей, меньше времени на поиск свободного места на полке для ручной клади. Однако если посмотреть отчетность авиаперевозчиков, то становится ясно: платная ручная кладь стала еще одним способом улучшить финансовые показатели авиакомпаний в условиях жесткой конкуренции.

При этом не все авиакомпании ограничивают вес ручной клади, указывая лишь разрешенные габариты — так поступают Ryanair, SAS Scandinavian Airlines, Vueling и Volotea.

Нормы провоза ручной клади по самым дешевым билетам в Европе.

easyJet. Один предмет с размерами до 45×36×20 см, вес до 15 кг, расположение под впереди стоящим креслом.

Volotea. Один предмет с размерами до 40×30×20 см без ограничения по весу, размещение под стоящим впереди креслом.



Vueling. Один предмет с размерами до 40×30×20 см без ограничения по весу, размещение под стоящим впереди креслом.



Wizz Air. Один предмет с размерами 40×30×20 см, вес до 10 кг, расположение под впереди стоящим креслом.



Norwegian Air Shuttle. Один предмет с размерами до 38×30×20 см, вес до 10 кг, расположение под впереди стоящим креслом.



Ryanair. Один предмет с размерами 40×25×20 см без ограничения по весу, размещение под стоящим впереди креслом.



SAS. Один предмет с размерами до 40×30×15 см без ограничения по весу, размещение под стоящим впереди креслом.



Finnair. Один предмет с размерами до 40×30×15 см, вес до 8 кг, расположение под впереди стоящим креслом.



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УНІАН По материалам:

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