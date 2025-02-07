Резервы Нацбанка уменьшились: регулятор назвал причины — Finance.ua

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Резервы Нацбанка уменьшились: регулятор назвал причины

Казна и Политика
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Резервы Нацбанка уменьшились: регулятор назвал причины
Резервы Нацбанка уменьшились: регулятор назвал причины
По состоянию на 1 февраля 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $43,003 млрд. В январе они снизились на 1,8%, но остаются близкими к рекордному уровню.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Факторы, определявшие динамику резервов

1. Операции Национального банка на валютном рынке Украины.
В январе 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года чистая продажа валюты Национальным банком уменьшилась на 29,4%. Согласно балансовым данным, НБУ продал на валютном рынке $3,75 млрд и выкупил в резервы $6,6 млн.

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2. Поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства Украины в НБУ в январе поступило 3 млрд евро от Европейского союза.
Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга правительства в иностранной валюте составили $535,8 млн, из которых:
  • $373,3 млн — обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
  • $85,1 млн — обслуживание ОЗГП;
  • $77,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $0,2 млн — выплаты другим кредиторам Украины.
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3. Переоценка финансовых инструментов (ввиду изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В январе, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $401,7 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,3 месяца грядущего импорта.
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Национальный банк снизил объем интервенций на прошлой неделе на 23% до $582 млн, что является наименьшим объемом с середины ноября. Нацбанк воспользовался снижением дисбалансов на валютном рынке и меньшей активностью торгов, чтобы укрепить курс гривны еще больше.
Как свидетельствует Инфляционный отчет Национального банка, высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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