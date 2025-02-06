Курс наличного доллара в банках за год вырос на 10% — Finance.ua
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Курс наличного доллара в банках за год вырос на 10%

Валюта
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Курс наличного доллара в банках за год вырос на 10%
Курс наличного доллара в банках за год вырос на 10%, freepik
Средний курс продажи наличного доллара в банках Украины в январе 2025 г. вырос на 1,2% до 42,56 гривен. За год доллар подорожал на 10,3%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
По данным НБУ, за последние три года (с января 2022 г.) курс вырос на 51,3%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
В январе официальный курс доллара неоднократно обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 13 января — 42,28 грн/доллар. Однако затем НБУ начал снижать курс. В итоге за январь курс доллара упал на 0,5% - с 42,03 грн/доллар до 41,82 грн/доллар.

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Наличный курс полностью зависит от межбанка. В первой половине января курс поднимался выше 43 гривен, а затем начал падать. В итоге курс за месяц упал с 42,50 до 40,00 гривен. В начале февраля падение курса доллара продолжилось.
Официальный курс доллара за 2024 г. вырос на 10,7% до 42,03 гривен. За декабрь курс доллара повысился на 1,1%.

Справка Finance.ua:

  • депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа», председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев не прогнозирует резких скачков курса гривны в 2025 году;
  • Национальный банк уменьшил объем интервенций на прошлой неделе на 23% до $582 млн, что является наименьшим объемом с середины ноября;
  • высокий уровень международных резервов вместе со значительными объемами международной помощи позволяют поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой гибкости обменного курса, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики.
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По материалам:
РБК-Україна
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