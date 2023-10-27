Renault анонсирует новые модели для рынков за пределами Европы — Finance.ua

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Renault анонсирует новые модели для рынков за пределами Европы

Технологии&Авто
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Renault анонсирует новые модели для рынков за пределами Европы
Renault анонсирует новые модели для рынков за пределами Европы
Новая модульная платформа Renault Group, чрезвычайно гибкая и мультиэнергетическая, предназначена для четырех различных регионов: Латинской Америки, Северной Африки, Турции и Индии. Платформа компактной модульной архитектуры (CMA) для сегментов D и E базируется в Южной Корее в партнерстве с Geely.
Результатом новой программы должно быть удвоение чистого дохода от каждого проданного автомобиля за пределами Европы до 2027 года по сравнению с 2019 годом.
Renault Niagara Concept идеально олицетворяет современный дух бренда для международных рынков. Он анонсирует следующее поколение моделей Renault, которые будут представлены за пределами Европы к 2027 году. Все они будут иметь ДНК Renault, но будут отвечать потребностям местных клиентов.
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Kardian — первая из восьми серийных моделей, которые будут представлены в рамках новой экспансии на зарубежные рынки.
Как и в Европе, бренд сбалансирует свой международный сегмент сегмента благодаря наступлению пяти новых продуктов сегментов C и D. В то же время он укрепит свои позиции в сегменте В с помощью Kardian, который в следующем году выйдет на рынок Латинской Америки и Марокко.
Сокращение выбросов CO2 для будущих автомобилей также является важной целью этого плана. Первоначально это будет достигнуто за счет гибридных силовых агрегатов для будущей линейки, а также за счет внедрения электрических моделей E-Tech в ряде стран за пределами Европы, таких как Megane E-Tech Electric, который уже доступен в Бразилии и Турции. Таким образом, Renault стремится к 2027 году продать каждый третий автомобиль с электрической или гибридной версией за пределами Европы.
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Чтобы быть более конкурентоспособными и максимизировать синергию между глобальными регионами, Renault адаптирует свое предложение благодаря новой модульной платформе Renault Group с международным масштабом. Эта платформа будет собираться в четырех промышленных регионах: Латинской Америке, Турции, Марокко и Индии.
Источники энергии и новые силовые агрегаты, направленные на повышение эффективности потребления и выбросов CO2: ICE, flex Fuel (E100), LPG, усовершенствованный мягкий гибрид (48 В) и полный гибрид для переднего и полного привода.
Чрезвычайная универсальность этой платформы позволит предлагать клиентам разные кузова и силуэты.
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Чтобы продемонстрировать разнообразие транспортных средств, основанных на этой новой платформе Renault Group, компания показала Kardian, компактный внедорожник B-сегмент и Niagara Concept, пикап с новой технологией полного привода E-Tech. Эта платформа будет использовать новейшее поколение электрических и электронных архитектур, совместимых со всеми текущими и будущими нормами.
Платформа CMA — Compact Modular Architecture — базируется на партнерстве, которое Renault Group и Geely Holding Group подписали в 2022 году. Платформа используется для высококачественных моделей сегментов D и E, с двумя и полным приводом, и доступна в большинстве случаев с гибридными силовыми агрегатами. Эти средства будут разработаны инженерным центром, расположенным в Сеуле, и изготовлены на заводе в Пусане. Первый автомобиль Renault Korea Motors, разработанный на этой платформе, будет представлен в следующем году.
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Концепция Niagara создана для езды в самых экстремальных условиях благодаря пластине передней части, высокому клиренсу, длинноходной подвеске и значительным передним и задним углам наклона.
Niagara Concept покрыт камуфляжем, навеянным линиями и узорами логотипа бренда. Цвета подчеркивают многогранность автомобиля: зеленые точки символизируют приключения, желтые — символы спортивного автомобиля, светло-серые — техничность и черный фон — мощность.
По материалам:
Телеканал 24
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