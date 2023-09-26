Renault готовит бюджетный семейный автомобиль (фото) — Finance.ua

Renault готовит бюджетный семейный автомобиль (фото) 26.09.2023, 00:23 — Технологии&Авто

Renault готовит бюджетный семейный автомобиль (фото), Фото: largus.fr

Опубликовано первое изображение нового универсала Dacia. Бюджетная модель С-класса от румынского подразделения Renault Group появится в 2026 году и будет построена на базе удлиненной платформы нового Duster.

Об этом сообщает сайт L’Argus.

Новая Dacia получила рабочее название C-Neo и заводской индекс К1320. Она должна заменить снятый с производства универсал Renault Megane и стать более доступной альтернативой Opel Astra и Peugeot 308. Базовая цена составит около 20 000 евро.

Универсал станет старшим братом Dacia Jogger с более просторным салоном и большим багажником, а его длина будет составлять около 4,6 м. Ближайшим его родственником станет флагманский кроссовер Dacia Bigster.

Фото: largus.fr

Дизайн Dacia C-Neo будет выдержан в новом фирменном стиле. Судя по рендерам, во внешнем виде будут господствовать грани, а фары соединят диодной полосой. Также есть информация о версии в кузове седан, однако пока она не подтверждена.

Все версии модели будут гибридными. Базовый универсал Dacia оснастят 1,2-литровым бензиновым турбомотором с 48-вольтной «мягкой» установкой общей мощностью 140 л.с. Ожидается и версия с заводским ГБО.

Более дорогие модификации получат полноценную гибридную установку с 1,8-литровой четверкой и электромотором. Суммарная отдача составит 160 л.с. Не исключено, что этот вариант будет предложен и с полным приводом.

Фокус По материалам:

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