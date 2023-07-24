Самый дешевый электрокар Renault снимут с конвейера (фото) — Finance.ua
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Самый дешевый электрокар Renault снимут с конвейера (фото)

Технологии&Авто
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Самый дешевый электрокар Renault снимут с конвейера (фото)
Самый дешевый электрокар Renault снимут с конвейера (фото)
Renault в сентябре прекратят производство модели Twizzy. Нестандартный миниатюрный электромобиль продержался на конвейере 11 лет. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport, ссылаясь на информацию от источников в Renault.
Twizzy — самый дешевый электромобиль Renault, его цена составляет от 11 400 до 12 100 евро. Однако спросом 2,3-метровая двухместная модель не пользовалась — сейчас продано всего 33 340 Renault Twizzy.
Самый дешевый электрокар Renault снимут с конвейера (фото)
Больше всего авто приобрели во Франции, Германии, Италии и Южной Корее. Первоначально Renault Twizzy собирали в испанском Вальядолиде, но в 2019 году производство перенесли в южнокорейский Пусан.
Самый дешевый электрокар Renault снимут с конвейера (фото)
Электромобиль Renault Twizzy предложен в двух версиях — мощностью 10 и 17 л.с. Максимальная скорость составляет 45 и 80 км/ч соответственно, а запас хода равен 90−100 км.

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По материалам:
Фокус
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