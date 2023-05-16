Renault показала электрокроссовер в ретро-стиле стоимостью менее 30 000 евро (фото) — Finance.ua

Renault показала электрокроссовер в ретро-стиле стоимостью менее 30 000 евро (фото) Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Renault показала электрокроссовер в ретро-стиле стоимостью менее 30 000 евро (фото)

Опубликованы первые фото Renault 4Ever Trophy. Концептуальный электрокроссовер презентуют 22 мая на открытии теннисного турнира «Ролан Гаррос». Об этом сообщает официальный сайт Renault.

Электромобиль Renault — несколько измененная версия прошлогоднего концепта 4Ever . Кроссовер окрасили в особый оттенок голубого цвета — такой был у знаменитого Renault 4 1962 года.

Кроме того, на кузове появились элементы ярко-желтого цвета — это намек на теннисные мячи. Авто сохраняет пластиковый защитный обвес, высокий клиренс и внедорожные шины, а на крыше установлен багажник.

Электромобили Renault 4Ever — предвестники новой бюджетной модели стоимостью менее 30 000 евро, которая появится в 2024 году. Серийный кроссовер Renault 4 своим дизайном будет повторять одноименную модель 60-х годов.

Новый Renault 4 будет построен на платформе CMF-BEV, как и электромобиль Renault 5. Длина кроссовера составит около 4,1−4,2 м.

Концепт-кар Renault 4Ever Trophy оснащен 136-сильным мотором и разгоняется до 100 км/ч за 9 с. Серийную модель предложат в нескольких вариантах, причем топовая версия сможет проехать около 400 км без подзарядки.

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Фокус По материалам:

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