Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий — Finance.ua

Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий Сегодня 23:44 — Технологии&Авто

Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий

Китайская компания Geely Automobile Holdings и французский автопроизводитель Renault объявили, что инвестируют до 7 миллиардов евро в новое совместное предприятие по разработке бензиновых двигателей и гибридных технологий для автомобилей.

Об этом сообщает Reuters

Совместное предприятие направлено на производство более эффективных двигателей внутреннего сгорания и гибридных систем, в то время как основное внимание автомобильной промышленности было сосредоточено на переходе на чисто электрические транспортные средства.

По словам Renault, в новой компании будут работать 19 000 человек на 17 заводах по производству двигателей и 5 научно-исследовательских центрах.

Ожидается, что на момент запуска он будет поставлять двигатели многим промышленным клиентам, включая Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors и PUNCH Torino.

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В Renault добавили, что совместное предприятие имеет целью ежегодную производственную мощность до пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и трансмиссий.

В марте Reuters сообщал, что новое предприятие будет иметь 15 миллиардов евро.

Saudi Aramco, подписавшая письмо о намерениях с Renault и Geely в марте, оценивает стратегические инвестиции в новую компанию. Ранее в этом году источники сообщили, что саудовский производитель нефти ведет переговоры о приобретении доли до 20% в совместном предприятии.

В последние годы крупные нефтяные компании работали с автопроизводителями над разработкой экологически чистых видов топлива и водородных двигателей. Но сделка здесь сделает Aramco первым крупным производителем нефти, инвестирующим в автомобильный бизнес.

Ожидается, что совместное предприятие будет запущено во второй половине 2023 года.

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Українська правда По материалам:

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