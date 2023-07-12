Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий — Finance.ua
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Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий

Технологии&Авто
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Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий
Geely и Renault запускают совместное производство двигателей и гибридных технологий
Китайская компания Geely Automobile Holdings и французский автопроизводитель Renault объявили, что инвестируют до 7 миллиардов евро в новое совместное предприятие по разработке бензиновых двигателей и гибридных технологий для автомобилей.
Об этом сообщает Reuters.
Совместное предприятие направлено на производство более эффективных двигателей внутреннего сгорания и гибридных систем, в то время как основное внимание автомобильной промышленности было сосредоточено на переходе на чисто электрические транспортные средства.
По словам Renault, в новой компании будут работать 19 000 человек на 17 заводах по производству двигателей и 5 научно-исследовательских центрах.
Ожидается, что на момент запуска он будет поставлять двигатели многим промышленным клиентам, включая Volvo, Proton, Nissan, Mitsubishi Motors и PUNCH Torino.
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В Renault добавили, что совместное предприятие имеет целью ежегодную производственную мощность до пяти миллионов двигателей внутреннего сгорания, гибридных двигателей и трансмиссий.
В марте Reuters сообщал, что новое предприятие будет иметь 15 миллиардов евро.
Saudi Aramco, подписавшая письмо о намерениях с Renault и Geely в марте, оценивает стратегические инвестиции в новую компанию. Ранее в этом году источники сообщили, что саудовский производитель нефти ведет переговоры о приобретении доли до 20% в совместном предприятии.
В последние годы крупные нефтяные компании работали с автопроизводителями над разработкой экологически чистых видов топлива и водородных двигателей. Но сделка здесь сделает Aramco первым крупным производителем нефти, инвестирующим в автомобильный бизнес.
Ожидается, что совместное предприятие будет запущено во второй половине 2023 года.
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По материалам:
Українська правда
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