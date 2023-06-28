Geely и Volvo создали мощного и недорогого конкурента Subaru WRX (фото) — Finance.ua

Geely и Volvo создали мощного и недорогого конкурента Subaru WRX (фото) Сегодня 02:41 — Технологии&Авто

Geely и Volvo создали мощного и недорогого конкурента Subaru WRX (фото), Фото: autohome.com.cn

Седан Lynk&Co 03 получит новую заряженную версию. Спортивная модель от премиального подразделения Geely уже прошла сертификацию и поступит в мелкосерийное производство до конца года.

Первые подробности модели раскрыли на сайте Autohome.

Новая модификация придет на смену лимитированному Lynk&Co 03+ Cyan. По сути, перед нами — серийный вариант гоночного авто, участвующего в кузовном чемпионате WTCC. Седан станет более доступной (менее 40 000 долларов) альтернативой Subaru WRX.

В разработке модели участвовали специалисты Volvo. Как известно, седан Lynk&Co 03 построен на платформе CMA от кроссовера Volvo XC40.

Фото: autohome.com.cn

2,0-литровый бензиновый турбомотор Volvo разогнали до 350 л. с. и 420 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая КПП, а привод в авто — полный. Также доработана подвеска и тормоза, а масса авто снижена на 150 кг. Максимальная скорость седана ограничена на отметке 250 км/ч.

От стандартного Lynk&Co 03 заряженный вариант отличается расширенными крыльями, обвесом, задним антикрылом и 18-дюймовыми дисками. Салон украсили алькантарой и установили там спортивные кресла и руль.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.