Рекордное количество американцев претендует на гражданство Британии — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рекордное количество американцев претендует на гражданство Британии — FT

Мир
16
Рекордное количество американцев претендует на гражданство Британии — FT
Рекордное количество американцев претендует на гражданство Британии — FT
Количество граждан США, подавших заявки на получение гражданства Великобритании, в прошлом году достигло рекордного уровня. Среди причин называют возвращение Дональда Трампа к власти, а также налоговые изменения в Великобритании.
Об этом сообщает FT.
Согласно данным МВД Британии, в 2024 году поступило более 6 100 заявок от американцев — это самый большой показатель за два десятилетия. По сравнению с 2023 годом количество заявлений выросло на 26%. В общей сложности на гражданство Великобритании подали 251 000 человек, что также является рекордом.
Читайте также
Особенно резкий всплеск наблюдался в последнем квартале 2024 года, когда количество заявок от граждан США выросло на 40% против 2023 года, достигнув 1700.
Юристы отмечают, что среди основных факторов такого роста — президентская кампания и победа Трампа на выборах, а также налоговые реформы в Великобритании, побудившие некоторых американцев оформить британские паспорта.
Партнер юридической фирмы Farrer & Co Елена Хинчин заявила, что политическая ситуация в США существенно повлияла на рост интереса к британскому гражданству.
Читайте также
«Мы заметили значительный рост интереса к гражданству среди американцев еще на этапе предвыборной кампании, — значительно больше, чем во время первой каденции Трампа», — отметила она.
Хинчин добавила, что упразднение в Великобритании налогового статуса гражданина страны также побудило некоторых состоятельных американцев подавать заявки на гражданство, чтобы сохранить возможность вернуться в страну в будущем.
«Многие состоятельные люди рассматривают возможность выезда из Британии из-за налоговых изменений. Они хотят получить гражданство сейчас, чтобы не потерять это право впоследствии», — пояснила юрист.
Читайте также
По правилам получить британское гражданство могут те, кто прожил в стране не менее пяти лет или имеет родителей с британским гражданством. Также могут подать заявку лица, находящиеся в браке с гражданином этой страны и прожившие в Британии в течение трех лет.
Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют о том, что количество заявок от американцев стабильно растет с конца 2022 года.
Директор исследовательского центра Migration Observatory в Оксфорде Мадлен Сампшн отметила, что в прошлом году американцы стали «особо заинтересованы» в британском гражданстве, хотя обычно на решения о миграции влияют разные личные факторы.
Читайте также
«Для граждан безопасных стран политические мотивы обычно не являются главной причиной переезда», — объяснила она.
Однако Оно Окерега, директор юридической фирмы Immigration Advice Service, сообщил, что после выборов в США наблюдался резкий всплеск поиска информации о британском гражданстве и визе. Он также отметил, что рост количества заявок начался еще несколько лет назад и связан с тем, что американцы, переехавшие в Британию во время первого президентского срока Трампа (2016−2020), стали отвечать требованиям для получения гражданства.
Кроме того, аналогичная тенденция наблюдается и в Ирландии, где количество заявок от граждан Северной Америки с ирландскими корнями выросло на 46%.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems