Рекордное количество американцев претендует на гражданство Британии — FT Сегодня 04:11 — Мир

Рекордное количество американцев претендует на гражданство Британии — FT

Количество граждан США, подавших заявки на получение гражданства Великобритании, в прошлом году достигло рекордного уровня. Среди причин называют возвращение Дональда Трампа к власти, а также налоговые изменения в Великобритании.

Об этом сообщает FT

Согласно данным МВД Британии, в 2024 году поступило более 6 100 заявок от американцев — это самый большой показатель за два десятилетия. По сравнению с 2023 годом количество заявлений выросло на 26%. В общей сложности на гражданство Великобритании подали 251 000 человек, что также является рекордом.

Особенно резкий всплеск наблюдался в последнем квартале 2024 года, когда количество заявок от граждан США выросло на 40% против 2023 года, достигнув 1700.

Юристы отмечают, что среди основных факторов такого роста — президентская кампания и победа Трампа на выборах, а также налоговые реформы в Великобритании, побудившие некоторых американцев оформить британские паспорта.

Партнер юридической фирмы Farrer & Co Елена Хинчин заявила, что политическая ситуация в США существенно повлияла на рост интереса к британскому гражданству.

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«Мы заметили значительный рост интереса к гражданству среди американцев еще на этапе предвыборной кампании, — значительно больше, чем во время первой каденции Трампа», — отметила она.

Хинчин добавила, что упразднение в Великобритании налогового статуса гражданина страны также побудило некоторых состоятельных американцев подавать заявки на гражданство, чтобы сохранить возможность вернуться в страну в будущем.

«Многие состоятельные люди рассматривают возможность выезда из Британии из-за налоговых изменений. Они хотят получить гражданство сейчас, чтобы не потерять это право впоследствии», — пояснила юрист.

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По правилам получить британское гражданство могут те, кто прожил в стране не менее пяти лет или имеет родителей с британским гражданством. Также могут подать заявку лица, находящиеся в браке с гражданином этой страны и прожившие в Британии в течение трех лет.

Данные Министерства внутренних дел свидетельствуют о том, что количество заявок от американцев стабильно растет с конца 2022 года.

Директор исследовательского центра Migration Observatory в Оксфорде Мадлен Сампшн отметила, что в прошлом году американцы стали «особо заинтересованы» в британском гражданстве, хотя обычно на решения о миграции влияют разные личные факторы.

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«Для граждан безопасных стран политические мотивы обычно не являются главной причиной переезда», — объяснила она.

Однако Оно Окерега, директор юридической фирмы Immigration Advice Service, сообщил, что после выборов в США наблюдался резкий всплеск поиска информации о британском гражданстве и визе. Он также отметил, что рост количества заявок начался еще несколько лет назад и связан с тем, что американцы, переехавшие в Британию во время первого президентского срока Трампа (2016−2020), стали отвечать требованиям для получения гражданства.

Кроме того, аналогичная тенденция наблюдается и в Ирландии, где количество заявок от граждан Северной Америки с ирландскими корнями выросло на 46%.

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