Рекорд продаж электромобилей в Украине: какие электрокары покупают украинцы — Finance.ua

Рекорд продаж электромобилей в Украине: какие электрокары покупают украинцы Сегодня 20:01 — Личные финансы

Рекорд продаж электромобилей в Украине: какие электрокары покупают украинцы

Традиционно каждый следующий месяц приносит рекорд продаж электромобилей в Украине. В сентябре заключили более 6 тысяч сделок купли-продажи «электричек» — это максимальный показатель за всю историю украинского авторынка.

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.

Динамика рынка

Более половины электромобилей (57,6%, 3 526 шт.) привезли подержанными из-за границы. Ввозу легковых машин способствует «нулевая» ставка растаможки.

На внутреннем рынке заключили 29,8% от общего количества сделок купли-продажи автомобилей с электрическим двигателем (1821 шт.).

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Новыми купили 12,6% электрических машин (771 шт.). Это тоже оказалось максимальным показателем в этом сегменте рынка.

По состоянию на конец сентября 2023 г. общий парк автомобильной техники с электрическим двигателем составляет 72 435 штук, зарегистрированных в Украине (за исключением снятых с учета в связи с выбраковкой и вывозом за границу): 70 316 легковых, 2 114 грузовых и 5 автобусов.

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Первое место на внутреннем рынке с большим отрывом от ближайших конкурентов занимает Nissan Leaf. В сентябре относительно них заключили 442 сделки купли-продажи. Возглавляет рейтинг эта модель уже несколько лет.

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На второе место поднялся Volkswagen E-Golf (192 шт.), потеснив на третье место самую бюджетную среди модельного ряда Tesla — Model 3, в отношении которой заключили 178 сделок.

Nissan Leaf — 442 шт. Volkswagen Golf — 192 шт. Tesla Model 3 — 178 шт. Tesla Model S — 97 шт. Volkswagen ID.4 — 94 шт. Renault Zoe — 73 шт. Tesla Model Y — 56 шт. Audi E-Tron — 51 шт. BMW i3 — 51 шт. Hyundai Ioniq — 37 шт.

ТОП импортированных подержанных электромобилей

Как и на внутреннем рынке, в сегменте «свежепригнанных» электромобилей первенство в сентябре сохранил Nissal Leaf (588 шт.).

На втором месте остается Volkswagen E-Golf (432 шт.), интерес к которому растет. Третью строчку заняла бюджетная Tesla Model 3 (403 шт.), а на четвертой осталась Tesla Model Y (251 шт.). Замыкает пятерку Renault Zoe (194 шт.).

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Таким образом, первая пятерка самых популярных подержанных электромобилей из-за рубежа осталась прежней по сравнению с предыдущим месяцем, возросло лишь их количество.

Nissan Leaf — 588 шт. Volkswagen Golf — 432 шт. Tesla Model 3 — 403 шт. Tesla Model Y — 251 шт. Renault Zoe — 194 шт. Tesla Model S — 182 шт. Volkswagen ID.4 — 175 шт. Audi E-Tron — 129 шт. BMW i3 — 88 шт. Hyundai Ioniq — 81 шт.

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам сентября остается за Volkswagen ID.4 (344 шт.), однако все эти модели изготовлены в Китае для местного рынка и импортированы неофициальными дилерами бренда в Украину. Такая же ситуация с Volkswagen ID.6, которых впервые зарегистрировали в сентябре 69 штук, что позволило ему занять второе место.

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Ну третьем месте остается Toyota bZ4X — таких зарегистрировали 50 шт. Четвертую строчку заняла Honda e: NP1 (27 шт.), а пятую, как и в прошлом месяце — Honda e: NS1 (22 шт.).

Volkswagen ID.4 — 344 шт. Volkswagen ID.6 — 69 шт. Toyota bZ4X — 50 шт. Honda e: NP1 — 27 шт. Honda e: NS1 — 22 шт. BYD Yuan Plus — 19 шт. BMW iX — 15 шт. Audi Q4 — 15 шт. Hyundai Ioniq 6 — 13 шт. Zeekr 001 — 12 шт.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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