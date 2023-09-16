В Китае назвали самые надежные электрокары — Finance.ua

В Китае назвали самые надежные электрокары Сегодня 23:13 — Технологии&Авто

В Китае назвали самые надежные электрокары

В первой половине 2023 года электромобили Voyah стали образцом надежности на огромном китайском рынке.

Эту высокую отметку они получили по результатам всесторонней экспертизы, организованной Китайской сетью автомобильного качества, ставшей первопроходцем в попытках Китая отслеживать жалобы потребителей, связанные с качеством автомобилей.

В оценке приняли участие 34 бренда электромобилей, каждый из которых представил свой разнообразный модельный ряд. В результате лишь 23 из этих претендентов смогли превзойти эталон, продемонстрировав безупречную приверженность совершенству и надежности продукции, в то время как остальные 11 брендов оказались в нижних эшелонах рейтинга.

Оценка проводилась по пяти отдельным критериям: отслеживание частоты жалоб и обращений в сервисный центр из-за сбоев в работе, тщательная проверка точности сборки и долговечности составных частей, узлов и интегрированных систем, определение уровня безопасности, а также оценка склонности к дефектам при ежедневном использовании, что требует своевременного технического обслуживания.

На вершине рейтинга — марка электромобилей премиум-класса Voyah, которая получила меньше всего нареканий от требовательных автовладельцев, набрав 123 балла.

Обеспечив себе второе место, электромобили Arcfox отстали от лидера на 15 пунктов.

Smart занял третье место в рейтинге надежности, замыкая тройку лидеров среди производителей надежных электромобилей, за ними следуют Aion и Hycan.

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Avtosota По материалам:

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