Сколько электромобилей Tesla зарегистрировано в Украине — Finance.ua

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Сколько электромобилей Tesla зарегистрировано в Украине

Технологии&Авто
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Сколько электромобилей Tesla зарегистрировано в Украине
Сколько электромобилей Tesla зарегистрировано в Украине
Компания Tesla объявила о выпуске 5-миллионного автомобиля. Для того, чтобы достичь этой отметки, автопроизводителю понадобилось 15 лет — серийная сборка электромобилей была запущена еще в 2008 году. Однако последний миллион машин компания сделала примерно за полгода.
О преодолении порога 4 миллиона сборки электромобилей Tesla объявила 1 марта этого года. Таким образом, в среднем за последние месяцы Tesla выпускала примерно 3,4 автомобиля каждую минуту.
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5-миллионным электромобилем стала обновленная Tesla Model 3. В настоящее время производством модернизированной версии этой модели занят только шанхайский завод Tesla, переживший для запуска ее выпуска некоторую модернизацию. Кроме Шанхая, компания располагает Гигафабрикой в ​​Германии и тремя заводами в США.
В целом по итогам текущего года Tesla рассчитывает выпустить не менее 1,8 млн электромобилей, таким образом сдерживая обещание в среднесрочной перспективе увеличивать объемы выпуска продукции в среднем на 50% в год.
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По данным AUTO-Consulting, в Украине по состоянию на сентябрь 2023 года зарегистрировано 10,5 тыс. электромобилей Tesla. Причем только с начала года украинский автопарк пополнился почти 4 тыс. новых и подержанных автомобилей Tesla. Отметим, что Tesla Model 3 — самая популярная модель бренда в нашей стране (40% от всего парка бренда).
В Tesla рассчитывают, что к концу десятилетия тираж электромобилей достигнет отметки в 20 миллионов. Приблизительно 4 миллиона из них составит пока не представленная самая доступная модель бренда, известная под рабочим названием Model 2.
По материалам:
Телеканал 24
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