Tesla представила две новые более дешевые версии Model S и X — Finance.ua

Tesla представила две новые более дешевые версии Model S и X 16.08.2023, 02:13 — Технологии&Авто

Tesla представила две новые более дешевые версии Model S и X

Компания Tesla представила в США две более дешевые версии своего седана Model S и внедорожника Model X, однако с меньшим запасом хода, таким образом продолжая сосредотачиваться на снижении затрат ради увеличения продаж.

Об этом сообщает Reuters.

Новые Model S и X будут стоить 78 490 и 88 490 долларов США соответственно, что примерно на 10% дешевле предыдущих бюджетных моделей. Они будут доступны для доставки начиная с сентября-октября этого года.

Самая низкая цена на автомобили касается электрокаров с «жемчужно-белым» экстерьером и полностью черным салоном, остальные цвета будут стоить дороже.

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Новый седан Model S имеет запас хода до 515 км, что меньше, чем в предыдущих версиях с запасом хода до 652 км.

Запас хода нового внедорожника Model X — до 433 км, что меньше, чем в предыдущих версиях с запасом хода до 560 км.

Автопроизводитель из Остина, штат Техас, снизил цены в США, Китае и других рынках с конца прошлого года и предложил другие стимулы для уменьшения своих запасов, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности.

Укрінформ По материалам:

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