Tesla представила две новые более дешевые версии Model S и X — Finance.ua

Tesla представила две новые более дешевые версии Model S и X
Компания Tesla представила в США две более дешевые версии своего седана Model S и внедорожника Model X, однако с меньшим запасом хода, таким образом продолжая сосредотачиваться на снижении затрат ради увеличения продаж.
Об этом сообщает Reuters.
Новые Model S и X будут стоить 78 490 и 88 490 долларов США соответственно, что примерно на 10% дешевле предыдущих бюджетных моделей. Они будут доступны для доставки начиная с сентября-октября этого года.
Самая низкая цена на автомобили касается электрокаров с «жемчужно-белым» экстерьером и полностью черным салоном, остальные цвета будут стоить дороже.
Новый седан Model S имеет запас хода до 515 км, что меньше, чем в предыдущих версиях с запасом хода до 652 км.
Запас хода нового внедорожника Model X — до 433 км, что меньше, чем в предыдущих версиях с запасом хода до 560 км.
Автопроизводитель из Остина, штат Техас, снизил цены в США, Китае и других рынках с конца прошлого года и предложил другие стимулы для уменьшения своих запасов, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности.
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