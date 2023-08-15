Tesla снижает цены в Китае на некоторые версии Model Y — Finance.ua

Tesla снижает цены в Китае на некоторые версии Model Y
Компания Tesla Inc. снизила цены в Китае на свои модели Model Y с 14 августа на 14 000 юаней ($1 934,58).
Об этом сообщило агентство Reuters.
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Автоконцерн снизил стартовые цены на обе модели на 14 000 юаней ($1 934,58). Стартовая цена Model Y Long Range снизилась на 4,5% до 299 900 юаней, а стартовая цена Model Y Performance теперь составляет 349 900 юаней, что на 3,8% ниже.
В том же сообщении Tesla также заявила, что предложит страховые субсидии в Китае в размере 8000 юаней для покупателей Model 3, которые приобретут заднеприводные версии Model 3 в период с 14 августа по 30 сентября.
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