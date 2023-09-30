Названы лучшие электромобили 2023 года и их главные особенности (фото) — Finance.ua

Названы лучшие электромобили 2023 года и их главные особенности (фото) Сегодня 21:01 — Технологии&Авто

Британские эксперты назвали лучшие электромобили 2023 года. Они выделили главные особенности каждой из представленных моделей. Рейтинг был опубликован на сайте Autocar.

В настоящее время многие автопроизводители предлагают электрокары, поэтому выбрать подходящий автомобиль трудно. Эксперты решили упростить эту задачу.

В рейтинг вошли 10 электромобилей, которые можно купить новыми в 2023 году. Эксперты определили, в чем каждая модель лучше конкурентов.

Топ-10 новых лучших электромобилей 2023 года:

10. Cupra Born

Главная особенность: азартная управляемость.

Несмотря на то, что Cupra Born разделяет платформу Volkswagen ID.3, эти две модели сильно отличаются по ощущениям от вождения. Испанский электромобиль обладает более приятной управляемостью, а также предлагает большой запас хода.

9. Fisker Ocean

Главная особенность: большой запас хода.

Fisker является новым игроком на рынке электромобилей, но их кроссовер Ocean уже доказал, что ему есть что предложить покупателям. Электрокроссовер оснащен аккумуляторной батареей емкостью 106 кВт⋅ч, благодаря чему запас хода составляет 708 км на одном заряде.

8. Hyundai Ioniq 5

Главная особенность: стильный дизайн.

Hyundai Ioniq 5 может уступать конкурентам по запасу хода или доступности, но это один из самых стильных электромобилей, доступных в продаже. Электрокроссовер сочетает в себе элементы ретродизайна и футуристичности, что выделяет его на фоне других моделей.

7. Mercedes-Benz EQS

Главная изюминка: инновационные технологии.

Mercedes-Benz EQS предлагает передовые технологии и богатую оснастку. Внутри есть три огромных дисплея, которые в совокупности с контурной подсветкой превращают интерьер в подобие космического корабля из фантастических фильмов.

6. Mercedes-Benz EQS SUV

Главная особенность: высокий уровень комфорта.

Не все электромобили могут сравниться с Mercedes-Benz EQS SUV по плавности хода. У этого кроссовера отличная шумоизоляция и комфортная подвеска, которая отлично реагирует на любые неровности.

5. MG 4

Главная особенность: доступность.

Многие водители еще не готовы покупать электромобили из-за их высокой стоимости, но MG 4 исключение. Несмотря на бюджетный ценник, этот электрокар предлагает большой запас хода и богатую оснастку.

4. Porsche Taycan

Главная особенность: быстрая зарядка.

Если вам нужен быстрый электромобиль, зарядка которого не занимает вечность, Porsche Taycan может стать отличным выбором. Эта модель доступна в кузовах седан и универсал, а также может пополнить заряд батареи с 5 до 80% всего за 22,5 минуты.

3. Rolls-Royce Spectre

Главная особенность: высокий уровень роскоши.

Rolls-Royce давно является эталоном среди роскошных автомобилей, и первый электромобиль бренда не исключение. Spectre благодаря использованию электрической установки стал еще тише моделей с ДВС, а также получил самые качественные материалы для интерьера.

2. Tesla Model S Plaid

Главная особенность: быстрый разгон.

Когда Tesla Model S Plaid только вышла на рынок, многие водители скептически отнеслись к идее заряженного электромобиля. Однако эта модель доказала, что может составить конкуренцию даже самым быстрым суперкарам в мире.

1. Volkswagen ID. Buzz

Главная особенность: высокий уровень практичности.

Несмотря на высокую стоимость, Volkswagen ID. Buzz способен предложить многое для покупателя. Это очень практичный электрический минивэн, внутри которого есть много места для пятерых человек.

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Фокус По материалам:

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