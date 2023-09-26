Nissan планирует к 2030 году продавать в Европе только электромобили — Finance.ua
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Nissan планирует к 2030 году продавать в Европе только электромобили

Технологии&Авто
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Nissan планирует к 2030 году продавать в Европе только электромобили
Nissan планирует к 2030 году продавать в Европе только электромобили
Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. заявил, что все модели автомобилей, продаваемых в Европе, будут полностью электрифицированы до 2030 года.
Об этом сообщает Reuters.
«К 2030 году в Европе Nissan перейдет на полностью электрический транспорт — мы считаем, что это правильно для нашего бизнеса, наших клиентов и планеты», — сказал гендиректор компании Макото Учида.
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В компании заявили, что одна из двух новых моделей автомобилей, уже согласованных для продажи в европейских странах, будет производиться на заводе в Сандерленде на севере Англии.
Ранее в Nissan сообщали о планах электрифицировать 98% продаваемых в Европе автомобилей до 2026 финансового года. Эти планы включали в себя полностью электрические модели, гибриды с мощным аккумулятором и авто с двигателем внутреннего сгорания. Новая цель компании состоит в том, чтобы полностью перейти на электрический транспорт в Европе к 2030 году.
По материалам:
Укрінформ
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