Nissan планирует к 2030 году продавать в Европе только электромобили — Finance.ua

Nissan планирует к 2030 году продавать в Европе только электромобили Сегодня 22:23 — Технологии&Авто

Nissan планирует к 2030 году продавать в Европе только электромобили

Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. заявил, что все модели автомобилей, продаваемых в Европе, будут полностью электрифицированы до 2030 года.

Об этом сообщает Reuters.

«К 2030 году в Европе Nissan перейдет на полностью электрический транспорт — мы считаем, что это правильно для нашего бизнеса, наших клиентов и планеты», — сказал гендиректор компании Макото Учида.

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В компании заявили, что одна из двух новых моделей автомобилей, уже согласованных для продажи в европейских странах, будет производиться на заводе в Сандерленде на севере Англии.

Ранее в Nissan сообщали о планах электрифицировать 98% продаваемых в Европе автомобилей до 2026 финансового года. Эти планы включали в себя полностью электрические модели, гибриды с мощным аккумулятором и авто с двигателем внутреннего сгорания. Новая цель компании состоит в том, чтобы полностью перейти на электрический транспорт в Европе к 2030 году.

Укрінформ По материалам:

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