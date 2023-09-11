Nissan больше не будет обслуживать свои автомобили в россии — Finance.ua

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Nissan больше не будет обслуживать свои автомобили в россии

Технологии&Авто
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Nissan больше не будет обслуживать свои автомобили в россии
Nissan больше не будет обслуживать свои автомобили в россии
Японская компания Nissan больше не несет гарантийных обязательств перед владельцами своих машин в россии.
Об этом заявили представители автопроизводителя. Все вопросы, связанные с ремонтом автомобилей, следует адресовать АвтоВАЗу.
«Мы подтверждаем, что АвтоВАЗ несет полную ответственность по гарантии на все автомобили, проданные в россии. Они обязаны производить любой гарантийный ремонт до истечения срока гарантии», — говорится в комментарии пресс-службы глобального офиса Nissan.
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В пресс-службе АвтоВАЗа пообещали дать комментарий после того, как жалоба на сервис будет зарегистрирована по телефону горячей линии Nissan. Там, однако, заявили, что принимают жалобы только в письменном виде по почте.
Напомним, осенью 2022 года в Nissan заявили, что продают предприятие в россии за 1 евро и покидают российский рынок. Покупателем стал российский государственный институт НАМИ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
mmr.ua
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