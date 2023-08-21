Новый флагман: Nissan готовит роскошного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (видео) — Finance.ua
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Новый флагман: Nissan готовит роскошного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (видео)

Фондовый рынок
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Новый флагман: Nissan готовит роскошного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (видео)
Новый флагман: Nissan готовит роскошного конкурента Toyota Land Cruiser 300 (видео)
Новый Infiniti QX80 подрастет в размерах и станет более выразительным с виду. Внедорожник оснастят мощной турбошестеркой.
В США на шоу ретро-авто в Пеббл-Биче показали новый Infiniti QX Monograph. Концепт-кар стал предвестником Infiniti QX80 второго поколения. Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.
Новый Infiniti QX Monograph сохраняет знакомый двухобъемный профиль с длинным высоким капотом и вертикальными задними стойками. Внедорожник сохранил и огромную решетку радиатора. На фото видно, что он подрастет в размерах.
В то же время, линии кузова стали более элегантными и плавными. Также обращают на себя внимание тонкие светодиодные фары и фонари на всю ширину кузова. Дверные ручки — выдвижные, а колесные диски выполнены в оригинальном дизайне. Крыша внедорожника панорамная, а заднее стекло прикрыто спойлером.
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По материалам:
Фокус
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