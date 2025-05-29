Реакция рынков на решение суда относительно тарифов Трампа — Reuters Сегодня 10:15

Реакция рынков на решение суда относительно тарифов Трампа — Reuters

Торговый суд США заблокировал большинство тарифов президента Дональда Трампа своим решением. Суд признал, что президент превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт от торговых партнеров США.

Об этом сообщает Reuters.

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Суд по международной торговле заявил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, которые не отменяются чрезвычайными полномочиями президента по защите экономики США.

«Суд не рассматривает целесообразность или вероятную эффективность использования президентом тарифов как рычага влияния», заявила коллегия из 3 судей в решении о выдаче постоянного запрета на общие тарифные приказы, изданные Трампом с января этого года.

«Такое использование недопустимо не потому, что оно неразумно или неэффективно, а потому, что [федеральный закон] этого не позволяет».

При этом финансовые рынки одобрительно встретили это решение.

Доллар США вырос после решения суда, в частности, резко возрос к таким валютам, как евро, иена и швейцарский франк. Фьючерсы на Уолл-стрит выросли, а акции по всей Азии тоже подскочили.

Судьи также обязали администрацию Трампа выдать новые приказы, отражающие постоянный запрет в течение 10 дней. Через несколько минут администрация Трампа подала апелляцию и подвергла сомнению полномочия суда.

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Напомним, Канадская компания Sinobec Group, занимающаяся торговлей алюминием, подала заявление о банкротстве в США и Канаде. Одной из причин банкротства Sinobec указала начатую американцами торговую войну.

Ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если и будет производить iPhone за пределами США.

Цены на нефть

Цены на нефть выросли в четверг, 29 мая.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или 1,2%, до 65,68 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate увеличилась на 78 центов, или 1,3%, до 62,62 доллара за баррель.

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