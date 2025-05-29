Реакция рынков на решение суда относительно тарифов Трампа — Reuters — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реакция рынков на решение суда относительно тарифов Трампа — Reuters

30
Реакция рынков на решение суда относительно тарифов Трампа — Reuters
Реакция рынков на решение суда относительно тарифов Трампа — Reuters
Торговый суд США заблокировал большинство тарифов президента Дональда Трампа своим решением. Суд признал, что президент превысил свои полномочия, введя повсеместные пошлины на импорт от торговых партнеров США.
Об этом сообщает Reuters.
Читайте также
Суд по международной торговле заявил, что Конституция США предоставляет Конгрессу исключительные полномочия регулировать торговлю с другими странами, которые не отменяются чрезвычайными полномочиями президента по защите экономики США.
«Суд не рассматривает целесообразность или вероятную эффективность использования президентом тарифов как рычага влияния»,
заявила коллегия из 3 судей в решении о выдаче постоянного запрета на общие тарифные приказы, изданные Трампом с января этого года.

«Такое использование недопустимо не потому, что оно неразумно или неэффективно, а потому, что [федеральный закон] этого не позволяет».
При этом финансовые рынки одобрительно встретили это решение.
Доллар США вырос после решения суда, в частности, резко возрос к таким валютам, как евро, иена и швейцарский франк. Фьючерсы на Уолл-стрит выросли, а акции по всей Азии тоже подскочили.
Судьи также обязали администрацию Трампа выдать новые приказы, отражающие постоянный запрет в течение 10 дней. Через несколько минут администрация Трампа подала апелляцию и подвергла сомнению полномочия суда.
Читайте также
Напомним, Канадская компания Sinobec Group, занимающаяся торговлей алюминием, подала заявление о банкротстве в США и Канаде. Одной из причин банкротства Sinobec указала начатую американцами торговую войну.
Ранее Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если и будет производить iPhone за пределами США.
Цены на нефть
Цены на нефть выросли в четверг, 29 мая.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 78 центов, или 1,2%, до 65,68 доллара за баррель. Цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate увеличилась на 78 центов, или 1,3%, до 62,62 доллара за баррель.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems