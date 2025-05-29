Уже вторая компания заявила о банкротстве из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Уже вторая компания заявила о банкротстве из-за пошлин Трампа Сегодня 07:46 — Фондовый рынок

Уже вторая компания заявила о банкротстве из-за пошлин Трампа

Канадская компания Sinobec Group, занимающаяся торговлей алюминием, подала заявление о банкротстве в США и Канаде. Одной из причин банкротства Sinobec указала начатую американцами торговую войну.

Как пишет Bloomberg , компания пыталась реструктурировать свой долг около двух лет, но введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины остановили значительный сбор дебиторской задолженности и в конце концов привели компанию к банкротству.

Читайте также Трамп пригрозил компании Apple пошлинами в 25%, если iPhone не будут производить в США

Sinobec закупает алюминий в разных странах, в частности в Китае, Турции и Индии, а большинство продаж приходится на Северную Америку, при этом более 40% ее клиентов находятся в США.

В апреле Трамп ввел пошлины в размере 145% на товары из Китая. Хотя позже он снизил их, это не помогло Sinobec, поскольку стоимость «все еще намного выше способности рынка ее поглотить», отметила компания в судебных документах.

Sinobec — одна из первых компаний, непосредственно обвинивших торговую войну Трампа в том, что она способствовала их банкротству.

Читайте также Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля

Эксперты предполагают, что волна реструктуризаций накроет США в этом году, особенно среди ритейлеров и импортеров, которые полагаются на китайских производителей.

Одной из первых жертв торговой войны Трампа стал производитель женской одежды из Монреаля, известный благодаря эластичным колготкам Sheertex. В начале февраля 2025 года SRTX отправил в неоплачиваемый отпуск 40% из почти 350 своих сотрудников из-за угрозы пошлин Трампа.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.