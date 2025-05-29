Уже вторая компания заявила о банкротстве из-за пошлин Трампа — Finance.ua

Уже вторая компания заявила о банкротстве из-за пошлин Трампа
Канадская компания Sinobec Group, занимающаяся торговлей алюминием, подала заявление о банкротстве в США и Канаде. Одной из причин банкротства Sinobec указала начатую американцами торговую войну.
Как пишет Bloomberg, компания пыталась реструктурировать свой долг около двух лет, но введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины остановили значительный сбор дебиторской задолженности и в конце концов привели компанию к банкротству.
Sinobec закупает алюминий в разных странах, в частности в Китае, Турции и Индии, а большинство продаж приходится на Северную Америку, при этом более 40% ее клиентов находятся в США.
В апреле Трамп ввел пошлины в размере 145% на товары из Китая. Хотя позже он снизил их, это не помогло Sinobec, поскольку стоимость «все еще намного выше способности рынка ее поглотить», отметила компания в судебных документах.
Sinobec — одна из первых компаний, непосредственно обвинивших торговую войну Трампа в том, что она способствовала их банкротству.
Эксперты предполагают, что волна реструктуризаций накроет США в этом году, особенно среди ритейлеров и импортеров, которые полагаются на китайских производителей.
Одной из первых жертв торговой войны Трампа стал производитель женской одежды из Монреаля, известный благодаря эластичным колготкам Sheertex. В начале февраля 2025 года SRTX отправил в неоплачиваемый отпуск 40% из почти 350 своих сотрудников из-за угрозы пошлин Трампа.
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