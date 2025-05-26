Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля

Мир
12
Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля
Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля
Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продлить торговые переговоры до 9 июля после воскресного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Financial Times.
Трамп рассказал журналистам о своем разговоре с фон дер Ляен.
«Она сказала, что хочет перейти к серьезным переговорам. У нас был очень приятный разговор. Она сказала, что мы быстро встретимся и посмотрим, сможем ли что-то решить», — добавил Трамп.
Позже в Truth Social он написал, что это была «его привилегия отсрочить дедлайн».
Читайте также
Фон дер Ляен заявила, что ЕС готов «быстро и решительно» продвинуть торговые переговоры с США, но Трамп должен вернуться к изначальному 90-дневному сроку переговоров.
Этот разговор, ставший первым публично обнародованным разговором между двумя лидерами с момента инаугурации Трампа, состоялся через два дня после того, как президент США заявил, что с 1 июня введет 50-процентные пошлины на импорт из ЕС в ответ на, как он выразился, неудовлетворительные переговоры с Брюсселем.
Это стало значительным обострением назревавшей трансатлантической торговой войны и удивило европейских переговорщиков. Трамп приостановил введение 20-процентных пошлин на импорт из ЕС, которое было запланировано на апрель, чтобы начать 90-дневные переговоры, которые должны завершиться 9 июля.
«Европа готова быстро и решительно продвинуть переговоры. Чтобы добиться хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля», — написала фон дер Ляен в соцсетях после «хорошего разговора» с Трампом.
Ее офис подтвердил, что она инициировала контакт. Заявление свидетельствует о возможном изменении позиции комиссии по поиску компромисса.
По материалам:
hromadske
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems