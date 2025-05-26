Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля — Finance.ua

Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля Сегодня 10:12 — Мир

Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС до июля

Президент США Дональд Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на товары из ЕС и продлить торговые переговоры до 9 июля после воскресного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Financial Times

Трамп рассказал журналистам о своем разговоре с фон дер Ляен.

«Она сказала, что хочет перейти к серьезным переговорам. У нас был очень приятный разговор. Она сказала, что мы быстро встретимся и посмотрим, сможем ли что-то решить», — добавил Трамп.

Позже в Truth Social он написал, что это была «его привилегия отсрочить дедлайн».

Фон дер Ляен заявила, что ЕС готов «быстро и решительно» продвинуть торговые переговоры с США, но Трамп должен вернуться к изначальному 90-дневному сроку переговоров.

Этот разговор, ставший первым публично обнародованным разговором между двумя лидерами с момента инаугурации Трампа, состоялся через два дня после того, как президент США заявил, что с 1 июня введет 50-процентные пошлины на импорт из ЕС в ответ на, как он выразился, неудовлетворительные переговоры с Брюсселем.

Это стало значительным обострением назревавшей трансатлантической торговой войны и удивило европейских переговорщиков. Трамп приостановил введение 20-процентных пошлин на импорт из ЕС, которое было запланировано на апрель, чтобы начать 90-дневные переговоры, которые должны завершиться 9 июля.

«Европа готова быстро и решительно продвинуть переговоры. Чтобы добиться хорошего соглашения, нам нужно время до 9 июля», — написала фон дер Ляен в соцсетях после «хорошего разговора» с Трампом.

Ее офис подтвердил, что она инициировала контакт. Заявление свидетельствует о возможном изменении позиции комиссии по поиску компромисса.

hromadske По материалам:

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