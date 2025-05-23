Трамп погрожує митами в 50% на всі товари з ЄС — Finance.ua
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Трамп погрожує митами в 50% на всі товари з ЄС

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Трамп погрожує митами в 50% на всі товари з ЄС
Трамп погрожує митами в 50% на всі товари з ЄС
Торгові переговори між США та Європейським Союзом зайшли в глухий кут. З 1 червня Вашингтон може підняти мита до 50%.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truthsocial.
Трамп заявив, що Європейський Союз нібито був створений з головною метою отримання вигоди зі Сполучених Штатів у торгівлі.
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«Їхні потужні торговельні бар’єри, податки на ПДВ, сміховинні корпоративні штрафи, негрошові торговельні бар’єри, грошові маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній і багато іншого призвели до дефіциту в торгівлі зі США в розмірі понад 250 млрд доларів на рік», — написав він.
За його словами, це є абсолютно неприйнятним показником.
«Наші переговори з ними ні до чого не приведуть! Тому я рекомендую ввести прямий 50% тариф на Європейський Союз, починаючи з 1 червня 2025 року», — додав він.
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Нагадаємо, США запровадили 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС у березні і 20%-ві мита на інші товари ЄС у квітні. Потім вони вдвічі знизили ставку до 10% до 8 липня, встановивши 90-денне вікно для переговорів щодо досягнення всеосяжної тарифної угоди.
У відповідь на це 27 країн ЄС призупинили свої плани щодо введення відповідних мит на деякі товари США і запропонували обом сторонам встановити нульові мита на всі промислові товари.
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Однак, за інформацією FT, торгові переговорники президента США Дональда Трампа підштовхують ЄС до одностороннього зниження мит на американські товари, заявляючи, що без поступок блок не просунеться в переговорах.
Торговий представник США Джеймісон Грір готується повідомити комісару Європейської комісії Марошу Шефчовичу, що нещодавня пояснювальна записка, подана Брюсселем з приводу переговорів, не відповідає очікуванням США.
За матеріалами:
РБК-Україна
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