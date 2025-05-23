Трамп погрожує митами в 50% на всі товари з ЄС — Finance.ua

Трамп погрожує митами в 50% на всі товари з ЄС
Торгові переговори між США та Європейським Союзом зайшли в глухий кут. З 1 червня Вашингтон може підняти мита до 50%.
Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truthsocial.
Трамп заявив, що Європейський Союз нібито був створений з головною метою отримання вигоди зі Сполучених Штатів у торгівлі.
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«Їхні потужні торговельні бар’єри, податки на ПДВ, сміховинні корпоративні штрафи, негрошові торговельні бар’єри, грошові маніпуляції, несправедливі та необґрунтовані позови проти американських компаній і багато іншого призвели до дефіциту в торгівлі зі США в розмірі понад 250 млрд доларів на рік», — написав він.
За його словами, це є абсолютно неприйнятним показником.
«Наші переговори з ними ні до чого не приведуть! Тому я рекомендую ввести прямий 50% тариф на Європейський Союз, починаючи з 1 червня 2025 року», — додав він.
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Нагадаємо, США запровадили 25%-ві мита на автомобілі, сталь і алюміній з ЄС у березні і 20%-ві мита на інші товари ЄС у квітні. Потім вони вдвічі знизили ставку до 10% до 8 липня, встановивши 90-денне вікно для переговорів щодо досягнення всеосяжної тарифної угоди.
У відповідь на це 27 країн ЄС призупинили свої плани щодо введення відповідних мит на деякі товари США і запропонували обом сторонам встановити нульові мита на всі промислові товари.
Однак, за інформацією FT, торгові переговорники президента США Дональда Трампа підштовхують ЄС до одностороннього зниження мит на американські товари, заявляючи, що без поступок блок не просунеться в переговорах.
Торговий представник США Джеймісон Грір готується повідомити комісару Європейської комісії Марошу Шефчовичу, що нещодавня пояснювальна записка, подана Брюсселем з приводу переговорів, не відповідає очікуванням США.
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