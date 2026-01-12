Растаможка авто в Дії — как это будет работать Сегодня 09:04 — Финтех и Карты

Растаможка авто в Дії — как это будет работать

Цифровизация таможни — одна из важнейших антикоррупционных реформ в Украине, которая устранит человеческий фактор, бюрократию и манипуляции с ценами. В пресс-службе Минцифры рассказали, как будет работать растаможка и что изменится для водителей после реформы.

Зачем это

Как отмечают в Минцифры, ключевая проблема нынешней системы — человеческий фактор. Таможенник может по своему усмотрению оценивать стоимость авто, а это создает простор для манипуляций и взяток.

Цифровая растаможка полностью устраняет чиновника из процесса оценки. Больше невозможно «договориться» с инспектором или искусственно изменить стоимость авто. Вместо субъективных решений — четкая формула и работа с данными. Это сделает растаможку прозрачным и удобным сервисом.

Как будет формироваться цена растаможки

По новой формуле стоимость будет зависеть только от устойчивых характеристик авто, которые невозможно подделать:

марка и модель авто;

тип двигателя;

объем двигателя или соответствующие характеристики для электроавтомобилей;

возраст транспортного средства.

На основе данных таможни будет создана База данных таможенной стоимости, которая будет содержать информацию о ценах на новые авто, которые проходили оформление в Украине с 2007 года, а также все подержанные легковые автомобили.

Что изменится для украинцев

Важнейшее изменение — система больше не позволит манипулировать цифрами. Раньше некоторые занижали стоимость авто в документах, чтобы платить меньше таможенных платежей. Теперь это невозможно: база автоматически определит объективную рыночную цену.

Для честных покупателей главная экономия — это отсутствие взяток. Больше не нужно ни с кем «договариваться» или искать посредников. Все прозрачно: подали декларацию в Дії — получили честный расчет.

Как это будет работать

Подать электронную декларацию для растаможки можно будет в приложении Дія. Весь процесс растаможки будет длиться не более часа.

Алгоритм действий:

приобретаете авто за границей;

авторизуетесь в Дії и вводите VIN-код. Система автоматически подтянет данные об автомобиле и проверит заявленную таможенную стоимость;

подписываете таможенную декларацию, которая сформируется автоматически;

вносите таможенные платежи прямо в приложении;

пересекаете границу. Таможенный инспектор только проверяет документы и автомобили. После — авто пропускают для последующей регистрации.

Зарегистрировать авто после растаможки также можно будет в Дії.

Что нужно для запуска растаможки авто в Дії

«Основа реформы — законопроект № 10380. Он закрепляет возможность подачи электронной таможенной декларации через Дію и новую систему проверки таможенной стоимости», — говорят в Минцифры.

Принятие законопроекта позволит создать Базу данных таможенных стоимостей (с использованием опыта стран ЕС) и технически реализовать услугу. Это сделает процесс покупки авто за границей таким же простым, как обычная услуга в действии.

Ранее мы сообщали , что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.

