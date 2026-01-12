0 800 307 555
ру
Растаможка авто в Дії — как это будет работать

Финтех и Карты
12
Цифровизация таможни — одна из важнейших антикоррупционных реформ в Украине, которая устранит человеческий фактор, бюрократию и манипуляции с ценами. В пресс-службе Минцифры рассказали, как будет работать растаможка и что изменится для водителей после реформы.

Зачем это

Как отмечают в Минцифры, ключевая проблема нынешней системы — человеческий фактор. Таможенник может по своему усмотрению оценивать стоимость авто, а это создает простор для манипуляций и взяток.
Цифровая растаможка полностью устраняет чиновника из процесса оценки. Больше невозможно «договориться» с инспектором или искусственно изменить стоимость авто. Вместо субъективных решений — четкая формула и работа с данными. Это сделает растаможку прозрачным и удобным сервисом.

Как будет формироваться цена растаможки

По новой формуле стоимость будет зависеть только от устойчивых характеристик авто, которые невозможно подделать:
  • марка и модель авто;
  • тип двигателя;
  • объем двигателя или соответствующие характеристики для электроавтомобилей;
  • возраст транспортного средства.
На основе данных таможни будет создана База данных таможенной стоимости, которая будет содержать информацию о ценах на новые авто, которые проходили оформление в Украине с 2007 года, а также все подержанные легковые автомобили.
Что изменится для украинцев

Важнейшее изменение — система больше не позволит манипулировать цифрами. Раньше некоторые занижали стоимость авто в документах, чтобы платить меньше таможенных платежей. Теперь это невозможно: база автоматически определит объективную рыночную цену.
Для честных покупателей главная экономия — это отсутствие взяток. Больше не нужно ни с кем «договариваться» или искать посредников. Все прозрачно: подали декларацию в Дії — получили честный расчет.

Как это будет работать

Подать электронную декларацию для растаможки можно будет в приложении Дія. Весь процесс растаможки будет длиться не более часа.
Алгоритм действий:
  • приобретаете авто за границей;
  • авторизуетесь в Дії и вводите VIN-код. Система автоматически подтянет данные об автомобиле и проверит заявленную таможенную стоимость;
  • подписываете таможенную декларацию, которая сформируется автоматически;
  • вносите таможенные платежи прямо в приложении;
  • пересекаете границу. Таможенный инспектор только проверяет документы и автомобили. После — авто пропускают для последующей регистрации.
Зарегистрировать авто после растаможки также можно будет в Дії.

Что нужно для запуска растаможки авто в Дії

«Основа реформы — законопроект № 10380. Он закрепляет возможность подачи электронной таможенной декларации через Дію и новую систему проверки таможенной стоимости», — говорят в Минцифры.
Принятие законопроекта позволит создать Базу данных таможенных стоимостей (с использованием опыта стран ЕС) и технически реализовать услугу. Это сделает процесс покупки авто за границей таким же простым, как обычная услуга в действии.
Ранее мы сообщали, что с 1 января в Украине начал действовать общий режим налогообложения электромобилей. При импорте и продаже электрокаров снова начисляется налог на добавленную стоимость по полной ставке 20%.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
АвтоФинтех
