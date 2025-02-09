Перерегистрация авто: когда можно сохранить номерные знаки — Finance.ua

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Перерегистрация авто: когда можно сохранить номерные знаки

Личные финансы
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Перерегистрация авто: когда можно сохранить номерные знаки
Перерегистрация авто: когда можно сохранить номерные знаки
При перерегистрации транспортного средства из-за смены владельца в сервисных центрах МВД можно сохранить имеющиеся номерные знаки, если это устраивает обе стороны.
Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Министерства внутренних дел.

Бесплатное сохранение стандартных номеров

Таким образом, как отметили в МВД, номерные знаки государственного образца (кроме платной комбинации) при перерегистрации транспортного средства на нового владельца остаются бесплатно.
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А номерные знаки с соответствующей комбинацией цифр (платные номерные знаки государственной регистрации) — только при оплате их стоимости.
То есть если покупатель изъявил желание оставить такие номерные знаки, то он оплачивает стоимость этой комбинации в сервисном центре МВД при перерегистрации.
В то же время, если платные номерные знаки остаются за авто, которое перерегистрируется на родственников (второй из супругов, родители, дети — те, с кем можно подтвердить связь соответствующим документом), то за них платить не нужно.
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Напомним, потерянные или поврежденные водительские документы можно восстановить.
Для восстановления свидетельства о регистрации транспортного средства необходимо обратиться в любой сервисный центр МВД в Украине.

Справка Finance.ua:

  • если ваш номерной знак находится на платном хранении, оплаченный срок которого истек — вам необходимо оплатить предоставленную услугу;
  • по состоянию на начало 2025 года стоимость услуги составляет 10,80 грн за сутки (с учетом НДС);
  • при отсутствии платежных документов номерные знаки, оставленные на ответственном хранении, подлежат уничтожению.
По материалам:
Finance.ua
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