Правительство упростило снятие авто с учета и доставку водительских удостоверений, техпаспортов и номерных знаков — Finance.ua
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Правительство упростило снятие авто с учета и доставку водительских удостоверений, техпаспортов и номерных знаков

Казна и Политика
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Правительство упростило снятие авто с учета и доставку водительских удостоверений, техпаспортов и номерных знаков
Правительство упростило снятие авто с учета и доставку водительских удостоверений, техпаспортов и номерных знаков
Кабинет Министров внес изменения в ряд постановлений, касающихся снятия транспортных средств с учета и доставки водительских прав.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.
«По инициативе МВД внесены изменения в постановление КМУ от 08.05.1993 № 340 «Об утверждении Положения о порядке выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами» и в постановление КМУ от 07.09.1998 № 1388 «Об утверждении Порядка государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов», — говорится в сообщении.
В частности, правительство ввело возможность выбора оператора почтовой связи, который будет осуществлять по желанию человека и за дополнительную плату доставку водительских прав, свидетельство о регистрации транспортного средства и номерных знаков (в случае их выдачи). Ранее такая процедура осуществлялась исключительно назначенным оператором почтовой связи — акционерным обществом «Укрпочта».
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Новые правила вступят в силу через шесть месяцев после публикации постановления.
Также владельцам транспортных средств разрешили снимать свои автомобили с учета, если они временно не участвуют в дорожном движении на территории Украины.
«Это позволит заключать договоры страхования гражданско-правовой ответственности на более короткие сроки — от 15 дней до пяти месяцев, что облегчит процедуру для тех, кто пользуется транспортными средствами сезонно или по другим причинам временно не использует их», — пояснили в МВД.
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Цель этих изменений — повышение гибкости и удобства административных услуг для граждан.
Напомним, с 21 января 2025 года в сервисных центрах МВД возобновили регистрационные услуги с транспортными средствами, связанные с изменением владельца. Обслуживание в сервисных центрах МВД осуществляется по предварительной записи. Талоны доступны на сайте Главного сервисного центра МВД в разделе Е-запись.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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