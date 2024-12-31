Новые правила для водителей: «Зеленая карта» больше не будет действительной на день выезда — Finance.ua

Новые правила для водителей: «Зеленая карта» больше не будет действительной на день выезда Сегодня 13:45 — Страхование

Новые правила для водителей: «Зеленая карта» больше не будет действительной на день выезда

С 1 января 2025 года «Зеленая карта» начнет действовать только на следующий день после ее оформления.

Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Ранее у водителей была возможность оформить страховой сертификат «Зеленая карта», который начинал свое действие в день его оформления, непосредственно перед пересечением государственной границы. С 2025 года страховые компании не смогут заключать договоры международного страхования с началом действия в день их заключения.

«В соответствии с требованиями нового закона, международный договор страхования „Зеленая карта“ вступает в силу с 00:00 часов даты начала срока его действия, определенного таким договором, но не ранее начала суток, следующих после внесения записи о таком договоре в Единую централизованную базу данных (то есть даты заключения такого договора)», — говорится в сообщении.

Что это значит

Страховой сертификат «Зеленая карта» необходимо оформлять минимум за день до поездки.

Информация о международном договоре страхования должна быть внесена в Единую централизованную базу данных МТСБУ, иначе документ может быть признан недействительным.

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Отсутствие действующего страхового сертификата «Зеленая карта» может стать причиной отказа в пересечении границы.

Свободное ценообразование и электронный сертификат «Зеленой карты»

Также с 1 января 2025 вводится свободное ценообразование для всех договоров страхования ответственности водителей, это касается и страховых сертификатов «Зеленая карта».

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На сегодняшний день ценообразование регулируется государством (законом об ОСАГО № 1961) путем установления единых размеров страховых платежей, которые страховые компании обязаны применять при тарифообразовании. Начиная с 1 января эти ограничения будут отменены, и страховые компании самостоятельно смогут определять параметры, которые будут влиять на формирование стоимости полисов, исходя из собственных андерайтинговых моделей и страховых портфелей, а также других факторов, касающихся рисков, вызванных наступлением страхового случая.

Еще одно важное обновление: с начала нового года начнет полноценно действовать электронный страховой сертификат «Зеленой карты» во всех странах-членах системы.

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Соответственно, водители смогут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном устройстве в любой стране, входящей в систему страхования.

Вместе с тем, во избежание возможных недоразумений и беспрепятственного трансграничного движения транспортным средством, МТСБУ рекомендует украинским водителям перед выездом за границу распечатать и хранить сертификат в бумажном формате для его предъявления по требованию уполномоченных иностранных контролирующих органов.

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