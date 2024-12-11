Что будет с ценами на автогражданку с 1 января 2025 года в Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Что будет с ценами на автогражданку с 1 января 2025 года в Украине

Страхование
101
Что будет с ценами на автогражданку с 1 января 2025 года в Украине
Что будет с ценами на автогражданку с 1 января 2025 года в Украине
В Украине с 01.01.2025 начнут действовать новые правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто («Автогражданка»). Увеличатся максимальный размер возмещения, стоимость, условия страхования и срок возмещения. И главное изменение — это автовладельцы начнут покупать полис для себя.
После введения Закона в действие будет повышение цен на полисы автогражданки, если раньше цены были урегулированы, то с 01.01.2025г. цены будут устанавливать страховщики самостоятельно
Finance.ua также выяснил, что с 1 января 2025 года:
✅Будет увеличение лимитов возмещения:
  • имущество — 250 000 грн на 1 потерпевшего, но не более 1 250 000 грн по случаю;
  • жизнь/здоровье — 500 000 грн на 1 потерпевшего, но не более 5 000 000 грн по случаю.
✅Франшиза:
  • отмена франшизы;
  • 0% франшиза для всех договоров.
✅ Еще одной важной и нужной новацией: кто же имеет право проверить наличие полиса
1. Национальная полиция:
  • при составлении протокола о нарушении ПДД;
  • при оформлении материалов ДТП;
  • при надзоре за дорожным движением (в т.ч. путем автофиксации).
2. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте:
  • при осуществлении государственного надзора.
❗️ Оформить Автогражданку сейчас вы можете по действующим ценам на сайте Finance.ua, а с промокодом FINANCE17 получить скидку -17%.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.