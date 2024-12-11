Что будет с ценами на автогражданку с 1 января 2025 года в Украине — Finance.ua

Что будет с ценами на автогражданку с 1 января 2025 года в Украине
В Украине с 01.01.2025 начнут действовать новые правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев авто («Автогражданка»). Увеличатся максимальный размер возмещения, стоимость, условия страхования и срок возмещения. И главное изменение — это автовладельцы начнут покупать полис для себя.
После введения Закона в действие будет повышение цен на полисы автогражданки, если раньше цены были урегулированы, то с 01.01.2025г. цены будут устанавливать страховщики самостоятельно
Finance.ua также выяснил, что с 1 января 2025 года:
✅Будет увеличение лимитов возмещения:
- имущество — 250 000 грн на 1 потерпевшего, но не более 1 250 000 грн по случаю;
- жизнь/здоровье — 500 000 грн на 1 потерпевшего, но не более 5 000 000 грн по случаю.
✅Франшиза:
- отмена франшизы;
- 0% франшиза для всех договоров.
✅ Еще одной важной и нужной новацией: кто же имеет право проверить наличие полиса
1. Национальная полиция:
- при составлении протокола о нарушении ПДД;
- при оформлении материалов ДТП;
- при надзоре за дорожным движением (в т.ч. путем автофиксации).
- при осуществлении государственного надзора.
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