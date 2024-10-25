Как сэкономить на Зеленой карте в Украине: лайфхаки для водителей — Finance.ua

Как сэкономить на Зеленой карте в Украине: лайфхаки для водителей Сегодня 09:45 — Страхование

Как сэкономить на Зеленой карте в Украине: лайфхаки для водителей

В условиях войны украинцы пересекают границу на собственных автомобилях, ведь автомобиль дает ощущение безопасности и мобильности, особенно в условиях неопределенности. Однако для того, чтобы выехать за пределы Украины, недостаточно просто иметь автомобиль и отправиться на нем в путь. Одним из обязательных условий для безопасного и легального пересечения границы является наличие полиса Зеленая карта.

Что такое Зеленая карта?

Зеленая карта, или сертификат международного автомобильного страхования (International Motor Insurance Certificate) — это международный страховой полис, который покрывает ответственность водителя на территории других стран. Она работает аналогично ОСАГО (обязательному страхованию автогражданской ответственности. — ред.), ведь оба полиса покрывают ответственность водителя перед третьими лицами. Однако если ОСАГО действует на территории Украины, то Зеленая карта — за рубежом.

Кстати, с начала 2025 года все страны-члены системы должны будут признавать электронные сертификаты «Зеленая карта». Водители смогут предъявлять страховой сертификат в цифровом виде, сохраняя его, например, в PDF-файле на мобильном устройстве. После реализации этой инициативы постепенно планируется отказ от печатных версий сертификатов.

Почему Зеленая карта актуальна для водителей?

Зеленая карта — это ваша финансовая безопасность, ведь без должного страхового покрытия каждая авария может стоить огромных сумм, которые придется покрывать самостоятельно.

Что покрывает Зеленая карта и в каких странах она действует?

Зеленая карта действует во всех странах Европы и других странах мира. Список стран-членов международной системы «Зеленая карта»

Полис Зеленая карта покрывает расходы на возмещение третьим лицам в случае ДТП:

материальный ущерб (ремонт автомобиля, имущества);

медицинские расходы потерпевших и т. д.

Суммы возмещений зависят от законодательства страны, где произошла авария. Например, в соседней Польше суммы покрытия в 2023 году составили 5 млн евро за персональные травмы и 1 млн евро за материальный ущерб.

Цену Зеленой карты определяет МТСБУ (Моторно-транспортное страховое бюро). При этом стоимость страховки варьируется в зависимости от:

срока действия полиса (от 15 дней до 1 года);

типа транспортного средства

Например, для легковых авто стоимость полиса на 15 дней составляет 1 214 грн, на месяц — 11 934 грн, на три месяца — 5 217 грн, а на год — 13 493 грн.

Как быстро оформить Зеленую карту и не переплачивать?

Сегодня оформить полис Зеленая карта можно за несколько минут онлайн, избегая очередей на границе и не переплачивая за срочное оформление.

Все, что нужно — зайти на сайт, указать необходимый срок действия полиса и направление путешествия, выбрать необходимый полис и получить его на свою электронную почту.

На Finance.ua вы можете в несколько кликов сравнить цены разных страховых компаний и оформить полис по лучшей цене.

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