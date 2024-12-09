НБУ ввел электронные подписи в автогражданке — Finance.ua

НБУ ввел электронные подписи в автогражданке Сегодня 15:24 — Страхование

НБУ ввел электронные подписи в автогражданке

Национальный банк Украины установил порядок заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, заключенного в форме электронного документа. Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, заключенный в форме электронного документа, или его индивидуальная часть должен (должна) содержать:

1) электронная подпись потребителя с учетом требований законодательства Украины;

2) квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица страховщика или страхового посредника с квалифицированной электронной отметкой времени (если использование другого вида подписи не предусмотрено договором страхования, первым, основным или которым устанавливаются деловые отношения).

Кроме того, установлены требования относительно запрета предоставления потребителю бумажной или электронной копии договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и приложений к нему вместо оригинального экземпляра такого договора и приложений к нему.

«Указанные требования направлены на повышение безопасности, прозрачности и соблюдение требований Гражданского кодекса Украины о письменной форме сделки при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в форме электронного документа», — пояснили в Нацбанке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.