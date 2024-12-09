НБУ ввел электронные подписи в автогражданке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ ввел электронные подписи в автогражданке

Страхование
69
НБУ ввел электронные подписи в автогражданке
НБУ ввел электронные подписи в автогражданке
Национальный банк Украины установил порядок заключения договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, заключенного в форме электронного документа. Новые нормы вступят в силу с 1 июля 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, заключенный в форме электронного документа, или его индивидуальная часть должен (должна) содержать:
1) электронная подпись потребителя с учетом требований законодательства Украины;
2) квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица страховщика или страхового посредника с квалифицированной электронной отметкой времени (если использование другого вида подписи не предусмотрено договором страхования, первым, основным или которым устанавливаются деловые отношения).
Читайте также
Кроме того, установлены требования относительно запрета предоставления потребителю бумажной или электронной копии договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств и приложений к нему вместо оригинального экземпляра такого договора и приложений к нему.
«Указанные требования направлены на повышение безопасности, прозрачности и соблюдение требований Гражданского кодекса Украины о письменной форме сделки при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в форме электронного документа», — пояснили в Нацбанке.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.