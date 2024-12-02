Как сэкономить на страховке и не попасть в неприятности: новый выпуск «Страхування по-людськи» — Finance.ua
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Как сэкономить на страховке и не попасть в неприятности: новый выпуск «Страхування по-людськи»

Страхование
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Как сэкономить на страховке и не попасть в неприятности: новый выпуск «Страхування по-людськи»
Как сэкономить на страховке и не попасть в неприятности: новый выпуск «Страхування по-людськи»
Новый выпуск «Страхування по-людськи» уже на канале! Ведущая Таня Белова и Дмитрий Соколов, руководитель страхового бизнеса Finance.ua и Minfin.com.ua, разложили по полочкам все, что нужно знать о страховых агрегаторах.
💬 Дмитрий делится интересным прогнозом: «В январе 2025 года нас ждет небольшой шок, так как стоимость автоцивилки вырастет на 40−50%. Люди начнут искать более дешевые варианты, но, к сожалению, более дешевых уже не будет!»
Как агрегаторы помогают экономить уже сегодня? Можно ли действительно купить страховку дешевле, чем напрямую у страховой компании? В выпуске вы узнаете:
  • За счет чего формируется скидка через агрегаторы?
  • Можно ли доверять агрегаторам и как избежать мошенничества?
  • Что изменится на страховом рынке в 2025 году и стоит ли покупать полис заранее?
🎥 Мы разобрали все подводные камни, проверили выгоды и даже поговорили о том, как правильно выбрать страховую компанию!
👉 Не пропустите! Смотрите новый выпуск по ссылке: Смотреть видео.
Оставляйте свои вопросы и комментарии — будем рады обсудить!
По материалам:
Finance.ua
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