Сколько стоит хранение номерных знаков — Finance.ua

Сколько стоит хранение номерных знаков Сегодня 19:33 — Технологии&Авто

Сколько стоит хранение номерных знаков

Если ваш номерной знак находится на платном хранении, оплаченный срок которого истек — вам необходимо оплатить предоставленную услугу.

Об этом напоминают в Главном сервисном центре МВД.

За бронирование и ответственное хранение номерных знаков в сервисных центрах МВД производится оплата в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 795 от 4 июня 2007 года.

По состоянию на начало 2025 года стоимость услуги составляет 10,80 грн за одни сутки (с учетом НДС).

При отсутствии платежных документов номерные знаки, оставленные на ответственном хранении, подлежат уничтожению.

Для продления срока хранения необходимо подать квитанцию ​​об оплате услуги в сервисный центр МВД. Предварительная регистрация в Э-запись для этого не требуется.

Также продлить платное хранение можно онлайн через кабинет водителя. Оплатить услугу следует позже окончания срока хранения номерного знака.

Если вам не хватает денег, то с кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.

Напомним, номерные знаки могут по обращению владельцев перезакрепляться за другими транспортными средствами, приобретенными собственником.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.