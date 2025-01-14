Новый запрет для водителей в Украине: где нельзя ездить (штрафы) — Finance.ua

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Новый запрет для водителей в Украине: где нельзя ездить (штрафы)

Технологии&Авто
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Новый запрет для водителей в Украине: где нельзя ездить (штрафы)
Новый запрет для водителей в Украине: где нельзя ездить (штрафы)
Верховная Рада приняла закон, который запрещает проведение джип-туров на территориях, относящихся к природно-заповедному фонду Украины. Законопроект поддержали 246 народных депутатов, а его наработка длилась с 2022 года.
В Украине запрещено использование внедорожников, квадроциклов, баги и мотоциклов в заповедниках. Использование такого транспорта разрешается только для служебных нужд охранников природы, представителей силовых структур и спасателей.
Штрафы за нарушение значительно выросли:
  • для физических лиц — от 8500 до 17 000 гривен;
  • для должностных лиц — от 17 000 до 25 500 гривен.
Министерство защиты окружающей среды отмечает, что джипинг наносит значительный вред природе, в частности:
  • загрязнение почв из-за движения транспорта;
  • уничтожение растительного покрова и уплотнение почвы;
  • нарушение покоя диких животных, что может повлиять на их популяцию.
Закон стал результатом публичного обсуждения и общественной поддержки. В 2022 году петиция львовянки Кристины Жук, в которой она обратила внимание на катастрофические последствия джиппинга в Карпатах, где активисты фиксировали значительное повреждение экосистем, собрала необходимое количество подписей и была рассмотрена президентом.
Владимир Зеленский поручил правительству проработать этот вопрос, и уже в начале 2024 года законопроект получил поддержку Кабмина.
Правительство планирует продолжить работу по усилению защиты природных территорий, а также внедрить механизмы мониторинга выполнения закона. Это включает установку видеонаблюдения и усиление патрулирования заповедных зон.

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По материалам:
Автотема
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