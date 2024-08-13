Как быстро записаться на услуги сервисных центров МВД (алгоритм действий) — Finance.ua

Как быстро записаться на услуги сервисных центров МВД (алгоритм действий) Сегодня 13:00 — Технологии&Авто

Как быстро записаться на услуги сервисных центров МВД (алгоритм действий)

Наибольшим спросом в МВД пользуются регистрационные действия с транспортными средствами, экзаменационная деятельность и выдача водительского удостоверения.

О том, как быстро и удобно записаться на получение услуг, напомнили в Главном сервисном центре МВД.

Поэтому граждане могут онлайн записаться на получение услуг на официальном веб-сайте в разделе Е-запись

Для онлайн-записи необходимо:

зайти на сайт Главного сервисного центра МВД;

выбрать раздел «Запись в электронную очередь»;

пройти электронную идентификацию через сервис ID.GOV.UA или Дія. Підпис;

выбрать услугу, сервисный центр МВД, который будет предоставлять ее, дату и время из перечня доступных.

Практический экзамен

Обращаем внимание, что талоны на практический экзамен через онлайн-запись генерируются на 3 недели вперед, то есть на 21 день.

А выдача талонов на теоретический экзамен и другие услуги через на 14 дней. А выдача талонови другие услуги через Е-запись

В течение 1 календарного месяца один человек может сделать предварительную запись четыре раза. При необходимости онлайн-талон можно отменить, но не позднее, чем за 2 часа до начала предоставления услуги.

Благодаря онлайн-записи количество визитов в сервисный центр МВД сократится с двух до одного.

Талоны генерируются системой в рандомном порядке, что исключает вероятное вмешательство в предоставление административных услуг гражданам.

Читайте также Будут ли на украинских дорогах автомобили-«фантомы»: ответ МВД

Граждане имеют возможность осуществить запись через терминал, размещенный непосредственно в сервисном центре МВД.

По-прежнему талоны доступны на теоретические и практические экзамены, регистрационные действия с транспортными средствами, обмен и восстановление водительского удостоверения. Запись через терминал производится на текущий день и на 3 дня вперед.

Консультацию относительно услуг сервисных центров МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД. Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и полезную информацию получайте на сайте

Справка Finance.ua:

Граждане, которые будут обращаться в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут подлежать дополнительной проверке. Как пишет Судебно-юридическая газета, соответствующие изменения 25 июня внес Кабмин в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

С первого раза после самоподготовки успешно сдают теоретический экзамен 34% кандидатов в водители. Напомним, что кандидаты в водители, начиная с ноября 2023 года, имеют возможность изучать правила дорожного движения без обязательного обращения в автошколу.



Чтобы проверить свои знания — пригодится онлайн-тренажер. Он содержит все вопросы, которые будут на теоретическом экзамене в сервисном центре МВД. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан.



Предугадать все происшествия на дороге невозможно, однако можно минимизировать риски для автомобиля. Найдите КАСКО онлайн на Finance.ua и гарантируйте защиту автомобиля от разного типа повреждений.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.