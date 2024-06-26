Лиц, обращающихся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять — Finance.ua

Лиц, обращающихся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять Сегодня 11:12

Лиц, обращающихся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять

Граждане, которые будут обращаться в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут подвергаться дополнительной проверке.

Как пишет Судебно-юридическая газета, соответствующие изменения 25 июня внес Кабмин в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Пока что речь идет о приведении Порядка в соответствие с Законом «О санкциях».

Что это значит? Предусмотрена обязательность проверки сведений о лицах, обращающихся в сервисные центры МВД за получением соответствующих услуг, по Государственному реестру санкций.

Для чего это? Определено, что в случае установления факта применения санкций к физическим или юридическим лицам, обратившимся по поводу государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств (в частности, в связи с выбраковкой (списанием) транспортного средства в целом), уполномоченное лицо сервисного центра МВД отказывает в совершении таких действий, если совершение таких действий приведет к нарушению ограничений (запретов), установленных санкцией соответствующего вида.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада готовится принять закон, согласно которому ГЦС МВД во время обращения лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров.

Из законопроекта прямо не следует, однако, не исключено, что данные будут сверяться и с Реестром военнообязанных «Оберег» относительно того, состоит ли человек на воинском учете.

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